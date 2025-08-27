Es tendencia:
Atlético Nacional

Atlético Nacional sorprende con a titular para enfrentar a Deportes Quindío por la Copa BetPlay

Javier Gandolfi prefiere jugársela toda y se va con la pesada para enfrentar al Deportes Quindío, en el primero de dos juegos que enfrentará Atlético Nacional.

Por Michell Figueroa

Javier Gandolfi anunció la pesada para el partido de Atlético Nacional por Copa BetPlay. (Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte)
Atlético Nacional se enfrentará a Deportes Quindío para definir su continuidad en la Copa BetPlay. Este será el primero de dos partidos en los que se juega el paso a la siguiente fase de la competencia local.

Para el encuentro Javier Gandolfi, técnico del cuadro verdolaga, sorprendió con una titular pesada en la que incluyó a Edwin Cardona.

Es de recordar que Cardona, siendo referente del equipo, había estado un poco alejado luego de la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores. El fracaso del equipo paisa en la competencia internacional fue cargado, por muchos, justamente al mediocampista.

Tras haberse disculpado con la hinchada y el plantel, Edwin Cardona volvió a aparecer en la formación inicial de Atlético Nacional.

Alineación titular de Atlético Nacional

De acuerdo con la comunicación del club, esta es la alineación propuesta por Javier Gandolfi para Atlético Nacional vs. Deportes Quindío:

Maquínez, Arias, García, Román, Salazar, Campuzano, Zapata, Cardona, Moreno, Sarmiento y Morelos.

