De manera extraoficial se conoció que Mauricio Navarro no seguirá en el cuadro ‘verdolaga’.

Atlético Nacional nuevo presidente y la hinchada celebra el nuevo nombre. Los aficionados ‘verdolagas’ no caben de la dicha al conocer la noticia, pues llevan varias temporadas pidiendo la salida de la actual junta directiva. Todo parece indicar que Mauricio Navarro no seguirá al mando de la institución.

Las malas decisiones y los resultados negativos hicieron efecto y se espera una confirmación oficial por parte del club. Desde que se ratificó la eliminación del club ‘verdolaga’ de la Liga Colombiana, empezó a sonar más fuerte lo que se habló una reunión entre la Organización Ardila Lülle y el nuevo presidente hace un mes.

Vea también: Las palabras de Franco Armani que le rompen el corazón a Atlético Nacional

Atlético Nacional tendrá nuevo presidente y la hinchada celebra el nuevo nombre

Según lo confirmó el periodista Juan David Londoño: “Sebastián Arango Botero, del Grupo Éxito, es el más firme candidato para ser presidente de Atlético Nacional. Sostuvo reuniones con la Organización Ardila Lülle hace un mes y ya le manifestó al Éxito su deseo de asumir el cargo”.

Los antirécords de la junta directiva de Nacional

Atlético Nacional no la ha pasado bien desde su último título de Liga en 2022. Si bien, han llegado a varias finales, han recibido fuertes goles. En 2023 perdieron la final de Liga ante Millonarios, mismo rival al que le ganaron la Copa el mismo año.

Ya en 2024, todo ha sido un desastre. Quedaron eliminados de la fase previa de la Copa Libertadores en la que buscaban por lo menos llegar a la fase de grupos. Ahora, tres fechas antes de terminar el todos contra todos de la Liga Colombiana 2024-I, quedaron eliminados.

El cambio constante de entrenadores no les ha dado resultados, los jugadores no están en buen nivel, hay protestas por parte de la hinchada, hay jugadores, ídolos, que se han ido del club y la prensa partidaria no acepta una derrota más.