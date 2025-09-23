En medio de la búsqueda por un nuevo estratega, Atlético Nacional habría puesto su atención en un reconocido técnico de la Liga BetPlay. El cuadro verdolaga estaría planeando quedarse con el entrenador de otro equipo de peso en el torneo local.

Tras la repentina salida de Javier Gandolfi, luego de un grave error al vulnerar las normas de la competencia local, el equipo paisa trabaja contrarreloj para contratar un nuevo estratega.

De cara a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, Atlético Nacional debe resolver pronto el tema del director técnico. Aunque en el sonajero hay varios nombres, el que se conoció recientemente causó gran sorpresa.

¿Atlético Nacional le quiere robar el técnico a Santa Fe?

De acuerdo con la información revelada por el VBar de Caracol, el uruguayo Jorge Bava es el nuevo candidato para asumir la dirección técnica del equipo verdolaga.

Jorge Bava ganó un título de liga con Santa Fe.

Según informaron en el programa mencionado, la directiva de Nacional tendría la mira en Bava para liderar su proyecto deportivo y ya se han presentado acercamientos para contratarlo de cara al año 2026.

Sin embargo, la posible llegada de Bava a Medellín depende de su situación contractual con el equipo bogotano.

La noticia se complica con la reciente aparición de Cerro Porteño de Paraguay, que también ha mostrado interés en el técnico y habría ofrecido una suma cercana a los 200.000 dólares para rescindir su contrato con Santa Fe. Ante esta situación, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, manifestó que se sentará a conversar con el técnico para definir su futuro en el club.