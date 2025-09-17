Tras una serie de resultados insatisfactorios y una falta gravísima al reglamento del fútbol colombiano, que llevaron a la salida de Javier Gandolfi, Atlético Nacional confirmó cuál será el técnico del equipo.

El argentino Gandolfi salió del cuadro Verdolaga el 14 de septiembre, tras una derrota ante el Atlético Bucaramanga. Además, en el partido se reportó la polémica decisión que vulneró el reglamento de la Liga BetPlay.

Tras la salida del entrenador, Atlético Nacional empezó a moverse para conseguir un nuevo estratega que dirija el equipo, mientras tanto, confirmaron que Diego Arias, exfutbolista y miembro del cuerpo técnico, será el nuevo técnico interino.

Arias asumirá el mando del equipo para el crucial encuentro contra Unión Magdalena.

Los nombres que suenan para reemplazar a Gandolfi en Atlético Nacional

La directiva del club inició un proceso de selección para encontrar un técnico permanente. El objetivo es que no solo mejore el rendimiento del equipo, sino que también revitalice su identidad futbolística y fortalezca la conexión con la afición.

Entre los candidatos que se están evaluando se encuentran nombres de gran trayectoria como Leonel Álvarez, Vicente Sánchez y Luis Zubeldía.

Mientras el equipo se prepara para su próximo desafío bajo la dirección de Arias, la decisión final sobre el nuevo estratega es vista como un paso fundamental para el futuro del club, con el objetivo de asegurar un desempeño exitoso tanto en lo que resta del año como en la próxima temporada.