ATLÉTICO NACIONAL

Candidato para dirigir a Atlético Nacional rechazó y al club prefirió decir que no

Se conoció que el principal candidato para reemplazar a Javier Gandolfi, le bajó el pulgar a la directiva del club.

Por Jhobirson Molina

MEDELLÍN – COLOMBIA,13-09-2025: Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga durante el encuentro por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín
© VizzorImage / Andres Alvarez / ContribuidorMEDELLÍN – COLOMBIA,13-09-2025: Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga durante el encuentro por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín

Atlético Nacional sigue sin resolver la llegada de su nuevo entrenador tras la salida de Javier Gandolfi. La directiva del club antioqueño supuestamente había adelantado diálogos y tenía sobre la mesa un nombre que generaba expectativa, pero la respuesta no fue la esperada.

El cuadro ‘verdolaga’ busca enderezar el rumbo en la Liga BetPlay donde se encuentran en el séptimo lugar. Nacional había encontrado en Pablo Guede un candidato fuerte para asumir el cargo de entrenador, pero el argentino los rechazó.

Jugador que disputó la final contra Atlético Nacional de Copa Libertadores en 2016 fue asesinado

Candidato para dirigir a Atlético Nacional rechazó y al club prefirió decir que no

Guede rechazó la oferta. El entrenador agradeció el interés de Nacional, pero decidió no aceptar y esperar por otras propuestas en el mercado. La noticia fue confirmada por el periodista César Luis Merlo: “Pablo Guede no será el entrenador de Atlético Nacional. El argentino agradeció el interés del club pero decidió seguir esperando por otras propuestas”.

La respuesta obliga a Atlético Nacional a seguir buscando soluciones prontas. El plantel espera seguir sumando para mantenerse en el grupo de los ocho y estar en los cuadrangulares donde espera pelear por el título que lo regrese a la Copa Libertadores.

En las próximas horas se esperan respuestas por parte de Atlético Nacional sobre el nuevo entrenador. Los nombres se siguen evaluando y la prioridad es que el nuevo entrenador llegue lo más pronto posible para terminar la temporada de la mejor manera.

