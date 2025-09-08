Chipi Chipi Castillo habló de Tesillo y Morelos, tras empate de Nacional: “Lastimosamente”

Atlético Nacional empató 3-3 contra Independiente Medellín, en un clásico paisa lleno de emociones. Fue el único partido de la fecha de clásicos de la Liga que sacó la cara en el país, pero que, al menos en el verde, dejó evidencias claras sobre varios jugadores. Y uno de los protagonistas, Harlen Castillo, habló sobre jugadas puntuales al final del partido.

Al final del encuentro, el popular ‘Chipi Chipi’ Castillo habló con para Win Sports y señaló: “Fue un partido grandioso, con sentimientos encontrados para todos ya que sentimos que pudimos hace un poco más”, dijo el arquero de Atlético Nacional. Y luego, señaló la falta de suerte de sus compañeros a la hora de marcar en el área contraria.

“A veces en el fútbol también necesitas suerte y lastimosamente hoy no entran una de (William) Tesillo, otra de (Alfredo) Morelos que tienen claras, pero bueno, eso es fútbol y a veces pasa así”, dijo el arquero. Sin embargo, muchos hinchas le pidieron a Castillo hacer memoria, porque en dos de los tres goles recibidos por Nacional, tuvo responsabilidad.

Críticas a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo por parte de los hinchas de Atlético Nacional

Y es que luego de los dos goles, los hinchas de Atlético Nacional pidieron la salida inmediata de Castillo del club. “Qué porterito Chipi Chipi, qué se hagan cargo los burros que lo piden sobre la leyenda David Ospina”, “Lo de Chipi Chipi es criminal, no puede seguir en el arco“, “No más ‘Chipi Chipi’ Castillo. Muy bonitas sus alabanzas, pero NO MÁS. NO te pueden pesar las manos en los partidos de peso”, fueron algunas de los mensajes.

De hecho, finalizado el partido, gran parte de la hinchada solicitó que a ‘Chipi Chipi’ se le relegue a ser el tercer arquero. Muchos consideran que es mejor ver cometer errores al juvenil y prospecto de Selección Colombia, Luis Marquines, a tener que soportar los horrores de Castillo en el arco.

