Conmoción en Atlético Nacional luego del video de ‘René Higuita’ con otra camiseta del FPC

Revuelo total en Atlético Nacional luego de lo que pasó con René Higuita y video que circula en las redes sociales. El exarquero de la Selección Colombia es una verdadera leyenda en el equipo nacional y es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del país. ‘El Loco’ también ganó la Copa Libertadores 1989 con el club verdolaga.

Actualmente, René Higuita es entrenador de arqueros en Atlético Nacional y trabaja de la mano con David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquinez. Higuita representa gran parte de la historia del club verdolaga, pero nadie se imagina algún tipo de “traición” por parte del exportero de la Selección Colombia.

Su nombre vuelve a ser tendencia luego de lo que se ve en las redes sociales con un video. En el clip multimedia se ve al personaje trabajando en una plaza de mercado en la capital de Santander con una camiseta del Atlético Bucaramanga. Hasta el mismo hijo de Higuita reaccionó luego de las imágenes.

La conmoción en Nacional no es para menos, pues el personaje es prácticamente el mismo que René y compite con muchos otros parecidos a Higuita en Colombia. Al hijo de ‘El Loco’ no le cabe duda y asegura que “es el mismo”. Juzguen ustedes.

El video del doble de René Higuita con la camiseta del Bucaramanga

En el video se observa que el doble de René Higuita fue regañado por una mujer y luego tiene que acatar una orden. Muchos usuarios se han confundido al ver las imágenes, pues su parecido es bastante grande y se ha pensado que es el original.

Higuita sigue en la ciudad de Medellín y concentra con Atlético Nacional y sus arqueros. La gran coyuntura que se presenta pasa por el nuevo cuerpo técnico del equipo verdolaga, tras la destitución de Javier Gandolfi. El próximo partido estará Diego Arias como encargado, a la espera que se tomen decisiones en próximos días.

René Higuita pasó a la historia del fútbol colombiano luego de ser un gran protagonista en la final de la Copa Libertadores contra Olimpia de Paraguay, donde pudo atajar penaltis en la tanda definitiva. Además, se destaca su carrera en la Selección Colombia en la década de los 90′.

