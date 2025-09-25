Conmoción en Colombia por la confesión de Marlos Moreno antes de jugar contra Millonarios: “No comía”

Uno de los grandes regresos para la Liga Colombiana II-2025 fue Marlos Moreno. Aquel extremo que supo ser campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2016, se volvió a vestir de verde, y antes de enfrentar a Millonarios, causó conmoción en toda Colombia con una fuerte confesión.

“Como dije anteriormente, nunca soñé con dinero ni nada de esas cosas, pero siempre soñé con jugar al fútbol, con jugar en Nacional, con jugar en Europa y con ganar títulos”, le empezó diciendo Moreno a Óscar Ostos, editor de ‘Gol Caracol’.

Atlético Nacional recibe a Millonarios el sábado 27 de septiembre a las 8:30 P.M. por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2025, así que no hubo un mejor momento para conocer el duro camino que tuvo que recorrer Marlos Moreno para llegar a ser futbolista profesional.

La confesión de Marlos Moreno antes de jugar contra Millonarios: “No comía”

Marlos Moreno hizo una fuerte confesión antes de enfrentar a Millonarios. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

“Tenía un proceso de alimentación complicado porque vuelvo y le repito, en mi barrio, en mi entorno era un entorno pesado en el cual prácticamente no comía por estar en la calle”, le dijo Moreno a ‘Gol Caracol’ antes del súperlásico del fútbol colombiano entre Nacional y Millonarios.

El equipo grande de Europa que estuvo a punto de firmar a Marlos Moreno

Antes de que se diera la venta bomba a Manchester City en agosto de 2016 por €5.5 millones de euros, otro equipo grande de Europa estuvo cerca de firmar a Marlos Moreno, y lo confesó el mismo jugador: “Estaba en mi casa hablando con un portugués, Ricardo se llama, estuve a punto de firmar con Benfica. Estuve ahí con ellos en mi casa, reunido con ellos y al siguiente día supuestamente iba a firmar y me iba a ir a los dos días después. Justo ese día por la noche llega la oferta de Manchester”.

