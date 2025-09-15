Consternación en Colombia por el nuevo ranking de Atlético Nacional en la IFFHS

No son los mejores días para Atlético Nacional en su actualidad deportiva. Tras la dura eliminación de la Copa Libertadores, se sumó un rendimiento muy irregular en la Liga Colombiana. Ahora hay mucha incertidumbre por el futuro del técnico Javier Gandolfi, pero su labor ha traído algunas cosas buenas. Y así lo reveló el último ranking de la IFFHS de los mejores equipos del mundo.

La Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística (IFFHS, por sus siglas en inglés) reveló el último ranking de clubes. Como noticia principal se dio el salto al número 1 por parte del PSG, que desplazó al Real Madrid en la segunda casilla. Así mismo, un equipo Conmebol se metió nuevamente en el top 10, tras mucho tiempo de ausencia y Flamengo ocupa el octavo lugar.

ver también “Es un jubilado”, el jugador de Atlético Nacional que no soportan más

Por parte de Colombia, hay consternación en el país y los hinchas de Atlético Nacional por el salto que dio en este prestigioso listado. Por lejos es el mejor rankeado del país, pero además se mantiene entre los mejores 10 equipos de la Conmebol. Sin duda un resultado que pone nuevamente al verde entre los más importantes de Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

Nuevo ranking de Atlético Nacional en la IFFHS

Según el nuevo ranking de la IFFHS, el Atlético Nacional se ubica como el equipo 40 a nivel mundial. En el pasado listado, el club antioqueño figuraba en la posición 53, por lo que su actual presente lo hizo escalar 13 lugares. Esta subida le permitió estar por encima de equipos como Sao Paulo, Corinthians, Celtic, Feyenoord, entre otros.

A nivel Conmebol, Atlético Nacional ahora es el octavo equipo mejor rankeado en la IFFHS. El club colombiano quedó detrás de Flamengo (8), Palmeiras (13), Botafogo (15), Fluminense (20), River Plate (29) y Atlético Mineiro (37). Cabe señalar que en este ranking se tienen en cuenta los resultados entre septiembre del 2024 y agosto del 2025.

Place Last Club Country / level Confederation Points 1 2 Paris Saint-Germain FC France / 6 / FRA UEFA 543 2 1 Real Madrid CF Spain / 7 / ESP UEFA 494 3 3 Chelsea FC England / 7 / ENG UEFA 483 4 4 FC Internazionale Milano Italy / 7 / ITA UEFA 460 5 5 FC Barcelona Spain / 7 / ESP UEFA 425 6 6 FC Bayern Munich Germany / 7 / GER UEFA 417 7 7 BV Borussia 09 Dortmund Germany / 7 / GER UEFA 369 8 11 CR Flamengo Brazil / 7 / BRA CONMEBOL 364 9 8 Arsenal FC England / 7 / ENG UEFA 359 10 9 Club Atletico Madrid Spain / 7 / ESP UEFA 349

Publicidad

Publicidad

En este link puede ver el listado completo: https://www.iffhs.com/posts/4621