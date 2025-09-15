Es tendencia:
Atlético Nacional

Consternación en Colombia por el nuevo ranking de Atlético Nacional en la IFFHS

La Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística entregó un nuevo ranking, que llegó con buenas noticias para el verde.

Por Camilo Manrique

Atlético Nacional team players pose for a team photo before the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 second leg match between Sao Paulo and Atletico Nacional at MorumBIS Stadium on August 19, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)
© Getty ImagesAtlético Nacional team players pose for a team photo before the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 second leg match between Sao Paulo and Atletico Nacional at MorumBIS Stadium on August 19, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

No son los mejores días para Atlético Nacional en su actualidad deportiva. Tras la dura eliminación de la Copa Libertadores, se sumó un rendimiento muy irregular en la Liga Colombiana. Ahora hay mucha incertidumbre por el futuro del técnico Javier Gandolfi, pero su labor ha traído algunas cosas buenas. Y así lo reveló el último ranking de la IFFHS de los mejores equipos del mundo.

La Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística (IFFHS, por sus siglas en inglés) reveló el último ranking de clubes. Como noticia principal se dio el salto al número 1 por parte del PSG, que desplazó al Real Madrid en la segunda casilla. Así mismo, un equipo Conmebol se metió nuevamente en el top 10, tras mucho tiempo de ausencia y Flamengo ocupa el octavo lugar.

Por parte de Colombia, hay consternación en el país y los hinchas de Atlético Nacional por el salto que dio en este prestigioso listado. Por lejos es el mejor rankeado del país, pero además se mantiene entre los mejores 10 equipos de la Conmebol. Sin duda un resultado que pone nuevamente al verde entre los más importantes de Sudamérica.

Nuevo ranking de Atlético Nacional en la IFFHS

Según el nuevo ranking de la IFFHS, el Atlético Nacional se ubica como el equipo 40 a nivel mundial. En el pasado listado, el club antioqueño figuraba en la posición 53, por lo que su actual presente lo hizo escalar 13 lugares. Esta subida le permitió estar por encima de equipos como Sao Paulo, Corinthians, Celtic, Feyenoord, entre otros.

A nivel Conmebol, Atlético Nacional ahora es el octavo equipo mejor rankeado en la IFFHS. El club colombiano quedó detrás de Flamengo (8), Palmeiras (13), Botafogo (15), Fluminense (20), River Plate (29) y Atlético Mineiro (37). Cabe señalar que en este ranking se tienen en cuenta los resultados entre septiembre del 2024 y agosto del 2025.

PlaceLast ClubCountry / level ConfederationPoints
12Paris Saint-Germain FCFrance / 6 /FRAUEFA543
21Real Madrid CFSpain / 7 /ESPUEFA494
33Chelsea FCEngland / 7 /ENGUEFA483
44FC Internazionale MilanoItaly / 7 /ITAUEFA460
55FC BarcelonaSpain / 7 /ESPUEFA425
66FC Bayern MunichGermany / 7 /GERUEFA417
77BV Borussia 09 DortmundGermany / 7 /GERUEFA369
811CR FlamengoBrazil / 7 /BRACONMEBOL364
98Arsenal FCEngland / 7 /ENGUEFA359
109Club Atletico MadridSpain / 7 /ESPUEFA349
En este link puede ver el listado completo: https://www.iffhs.com/posts/4621

