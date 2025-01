La salida de Efraín Juárez como técnico de Atlético Nacional ha generado un fuerte revuelo en el entorno del club colombiano. Aunque ya pasaron varios días, esa situación habría generado crisis en la interna del equipo.

Publicidad

Publicidad

El entrenador mexicano presentó su renuncia el pasado 14 de enero debido a desacuerdos relacionados con la conformación de la plantilla para la temporada 2025.

ver también Es oficial, Matheus Uribe es refuerzo de Atlético Nacional: "Vuelve por más"

Este conflicto, que involucra directamente al director deportivo del equipo, Gustavo Fermani, ha puesto en evidencia tensiones internas que se habrían intensificado en los últimos días.

El periodista mexicano John Sutcliffe reveló detalles de lo ocurrido previo a la salida de Juárez. Según lo que publicó en redes sociales, la contratación de Matheus Uribe fue el detonante.

Publicidad

Publicidad

“Se van de vacaciones, el director deportivo empieza a hacer sus propias contrataciones, un lateral, tengo el mío te traigo a Matheus Uribe, tengo cuatro contenciones no lo necesito, y esa fue la gota que derramó el vaso. Ganaste la Copa y la Liga y traen jugadores que no te avisan. Y lo de Uribe es el ejemplo, no lo necesitaba y les dicen a los dueños, ‘necesitamos presupuesto extra porque Efraín Juárez pidió a Uribe’”, relató.

Así mismo, confirmó, como en días pasados se conoció, que los jugadores buscaron al técnico para intentar convencerlo de que no se fuera.

Efraín Juárez en Atlético Nacional. (Foto: VizzorImage / Luis Ramirez)

Publicidad

Publicidad

“Luego lo fácil es decir que tiene una oferta y se va. No es cierto. Ofertas ha tenido, pero “Efra” estaba a muerte con Nacional. Le dije: ‘no te tienen que querer, te tienen que respetar’. Los mismos jugadores, los de importancia, lo fueron a ver, ‘oye no te vayas’”, añadió.

Desacuerdos sobre la plantilla: el detonante de la crisis

El conflicto entre Efraín Juárez y Gustavo Fermani parece haber tenido su origen en la planificación de la plantilla para la nueva temporada.

De acuerdo con lo que ha trascendido, el entrenador esperaba mantener a ciertos jugadores clave en el equipo, pero las decisiones del director deportivo habrían ido en otra dirección. Además, Fermani habría gestionado la llegada de refuerzos sin contar con la aprobación de Juárez, lo que incrementó las tensiones.

Publicidad

Publicidad

ver también La camiseta de visitante de Atlético Nacional que generó polémica en los hinchas

Sutcliffe afirmó que Fermani habría tomado el control de la plantilla durante la pretemporada, lo que habría generado un ambiente de incomodidad para Juárez. Estas acciones habrían sido el punto de quiebre que llevó al técnico a presentar su renuncia.

La postura de Atlético Nacional y el futuro incierto de Juárez

Tras la renuncia de Efraín Juárez, el club emitió un comunicado en el que expresó su desacuerdo con la decisión del técnico y cuestionó la manera en que se despidió del equipo. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre las razones detrás de su salida, lo que ha dejado espacio para especulaciones y versiones encontradas.

Por su parte, el futuro de Juárez en el ámbito futbolístico es incierto. Hasta el momento, no se ha anunciado si el entrenador tiene planes de asumir un nuevo proyecto o si tomará un tiempo fuera de los banquillos. Mientras tanto, Atlético Nacional enfrenta el desafío de encontrar un reemplazo que pueda asumir el mando del equipo en medio de esta crisis interna.

Publicidad