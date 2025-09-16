Atlético Nacional se quedó sin Javier Gandolfi como su entrenador, esto debido a que no había convencimiento por el rendimiento futbolístico del equipo, las críticas de los hinchas, pero el hecho que sentenció que echaran al argentino, fue que alineara a 4 futbolistas extranjeros ante Atlético Bucaramanga, algo que no es permitido en las reglas de la Dimayor.

Dicho suceso aumentó las críticas contra Gandolfi y, finalmente, la directiva decidió echar al DT, pero también se estaba a la espera de conocer cuál sería la decisión de la Dimayor ante la demanda que puso el Bucaramanga ante la falla del ‘verde’, para que le dieran por ganado el partido por una diferencia de gol mayor al 0-1 que se dio en cancha.

Pues rápidamente, el Comité Disciplinario de la Dimayor tomó una decisión ante la demanda contra Nacional por parte del Bucaramanga, resolviendo en darle el triunfo al cuadro santandereano por 0-3, pero además, le puso una millonaria multa al cuadro antioqueño de más de 24 millones de pesos.

La decisión de la Dimayor contra Nacional

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), tras cumplirse los presupuestos fácticos y jurídicos del literal g) del artículo 83 del CDU de la FCF”, dice inicialmente la Dimayor sobre la sanción al equipo ‘paisa’.

Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR. Foto: VizzorImage /Daniel Gallo.

Y después agregó: “Consecuencia de lo anterior el marcador final del partido disputado por la 11ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 entre Club Atlético Nacional S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A, será (0 – 3) en favor del Club Atlético Bucaramanga S.A. conforme el artículo 34 del CDU de la FCF”.

