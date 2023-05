Atlético Nacional vive horas de bastante incertidumbre en la Liga colombiana. Luego del empate contra Alianza Petrolera, el pasado domingo, en la segunda fecha del cuadrangular A, se está a la espera de los resultados del ‘doblete’ contra Águilas Doradas, en la jornada 3 y 4, para saber las chances reales de avanzar a la gran final.

Mientras tanto, la directivas del equipo verdolaga ya se encuentran en la búsqueda tanto de refuerzos como de analizar la situación contractual de varios de los jugadores que actualmente están en la plantilla. Y, según se conoció, ya se habría tomado decisiones con tres jugadores, quienes ya se les comunicó lo que va a pasar con ellos.

El primero es Andrés Felipe Román. La determinación con el lateral derecho será la de renovar su contrato y, además, comprar el 50% de sus derechos, que son de su propiedad y habría la voluntad de las dos partes para seguir con el vínculo por al menos tres años más. Se espera que en los próximos días se haga oficial el trato.

Luego, la sorpresa que se conoció fue que Christian Blanco recibió la carta de no renovación y su contrato, que expira el próximo 30 de junio, terminará, por lo que el jugador quedará libre.

Del que hay muchas dudas actualmente es sobre Dorlan Pabón ya que se está explorando la posibilidad de aumentar su contrato, pero las cosas no están tan fáciles. Según la información que entregó Carlos Antonio Vélez, en Antena 2, es que, si ‘Memin’ se acomoda a los nuevos topes salariales, se le renovará, si no, no se harían grandes esfuerzos para retenerlo.