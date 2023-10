Atlético Nacional vive días agitados desde hace varias semanas, pero últimamente han estado mucho más, debido a la salida del entrenador William Amaral y el anuncio de Jhon Bodmer como el nuevo técnico del equipo antioqueño, en medio de la relación rota que hay entre los aficionados y la dirigencia, hecho que con el pasar de los días se profundiza más.

Los seguidores del ‘verdolaga’ han protestado de varias maneras sobre la directiva del club, la última de ellas fue poniéndose de acuerdo para no asistir al estadio Atanasio Giradot, es por esto que fueron muy pocos los aficionados en el compromiso ante Águilas por los cuartos de final de la Copa Colombia, en donde las tribunas se vieron vacías en su mayoría.

Pues precisamente sobre este tipo de protesta de los hinchas fue que el periodista César Augusto Londoño, habló en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de la emisora Caracol Radio, en donde reveló que una fuerte muy cercana al club ‘verde’ de Antioquia, le contó que desde la dirigencia no estarían muy preocupados por la poca asistencia de los hinchas al estadio.

“‘¿Ustedes qué van a hacer? Se les fueron los hinchas… ¿No están pediendo mucha plata?’ Sabe qué me dijo… ‘Perdíamos más plata cuando apoyábamos a los hinchas'”, fue la revelación que hizo Londoño a su compañero de panel Juan Felipe Cadavid, quien se vio sorprendido a la confesión, por lo que indicó que desde el club si deben trabajar para que la hinchada regrese a acompañarlos.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Los hinchas de Atlético Nacional se molestaron

Tras la confesión que hizo César Augusto, los fanáticos del cuadro ‘verdolaga’ se molestaron con los directivos, así lo hicieron saber por medio de sus redes sociales, en donde expresaron su inconformismo por el poco valor que les están dando, sabiendo que son una pieza fundamental para el club y han ayudado a hacerlo grandes.

¿Cómo ha sido la asistencia de los hinchas de Atlético Nacional?

Hasta el momento han sido ocho los compromisos que ha disputado el ‘verde’ de Antioquia en el estadio Atanasio Girardot, en donde el acompañamiento de los aficionados no se ha mostrado igual al que tradicionalmente ha sido, así queda evidenciado en los números de asistencia que he revelado el club en cada uno de los juegos.

El partido que más tuvo presencia de la hinchada de Nacional fue el día que se medió ante Deportivo Pereira por la final de la Superliga, allí ingresaron al escenario medellinense un total de 22.963 personas. Mientras que el día que menos asistió público, fue el reciente duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Colombia contra Águilas Doradas, ese día estuvieron 7.116 fanáticos.

Así ha sido la asistencia de los hinchas de Nacional a lo largo del semestre:

VS. Jaguares de Córdoba: 14.446.

VS. Atlético Bucaramanga: 14.893.

VS. Deportivo Pasto: 14.258.

VS. Deportivo Pereira: 22.963.

VS. La Equidad: 12.897.

VS. Independiente Santa Fe: 18.368.

VS. Envigado: 16.145.

VS. Águilas Doradas: 7.116.