Una gran controversia se generó en Atlético Nacional, ante la noticia que reveló el periodista Juan Felipe Cadavid, en la que indicaba que había un veto en el club con el futbolista Tomás Ángel, versión que salieron a desmentir desde el cuadro antioqueño, pero que ahora recibió una nueva respuesta desde la familia del jugador.

Esteban Escobar fue el directivo que indicó que no había ningún veto a Tomás y que el entrenador William Amaral tenía la libertad de poder contar con el jugador cuando él quisiera: “El profe juega con una punta y los jugadores deben entender que tienen que ganarse los minutos, pero el hecho de que no se haya convocado no significa que tienen que inventar una película”.

La respuesta de la familia Ángel

Ante las declaraciones desde Nacional, la mamá de Tomás, María Paula Gutiérrez, salió a responder por medio de sus redes sociales, dejando el mensaje: “¡Se les salió de las manos! No saben qué decir”, mientras que su hermano Gerónimo, también envió una respuesta, asegurando que “no se cansan de decir mentiras”.

Cabe recordar que a Ángel se le termina el contrato en el mes de diciembre y hasta el momento no renovado con Nacional, por lo que muchos especulan que ese sería el motivo por el que no lo dejan jugar, rumor que también desmintieron desde el conjunto ‘verdolaga’.