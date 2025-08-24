Es tendencia:
Duro golpe para Nacional y la Selección Colombia: Mateus Uribe salió entre lágrimas del partido contra América

Mateus Uribe sufrió una torcedura en el tobillo, que fue evidente durante la transmisión del partido entre América de Cali y Atlético Nacional.

Por Michell Figueroa

Mateus Uribe abandonó el terreno de juego en camilla y entre lágrimas tras sufrir una lesión en el tobillo. (Foto: Vizzor)
Atlético Nacional no logró mantener la ventaja que tomó en los primeros 20 minutos del partido ante América de Cali y el encuentro terminó con un marcador 1-1. Sin embargo, el golpe más fuerte para el cuadro verdolaga fue la lesión de Mateus Uribe.

Sobre el minuto 24 el volante tuvo una afectación en el tobillo, luego de una acción con Cristian Barrios. Uribe no pudo reponerse y el cuerpo médico lo atendió en la cancha, para posteriormente confirmar su salida del campo.

Aunque por el momento Atlético Nacional no ha entregado un parte médico oficial, muchos sugieren que la lesión de Mateus Uribe sería grave y lo dejaría un tiempo considerable sin poder jugar.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el jugador salió de la cancha en el Pascual Guerrero en medio de lágrimas.

Tweet placeholder

Golpe para la Selección Colombia de cara a las Eliminatorias

La Selección Colombia podría enfrentar un desafío significativo en los próximos partidos de Eliminatoria, con la posible ausencia de Mateus Uribe.

Pese a que por el momento se desconoce la lista de convocados, la posible ausencia de Uribe dejaría a Néstor Lorenzo sin una de sus principales opciones en la mitad de la cancha para los cruciales compromisos que se avecinan.

Colombia tiene programados sus dos últimos partidos de la clasificatoria mundialista, enfrentando primero a Bolivia y luego a Venezuela. La ausencia de un jugador con la experiencia y jerarquía de Uribe representa un duro golpe para la Tricolor en el tramo final del camino hacia el Mundial.

michell figueroa
Michell Figueroa
