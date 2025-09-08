Atlético Nacional consiguió un importante empate ante el Deportivo Independiente Medellín por la jornada 10 de la Liga Colombiana, en lo que fue un compromiso difícil para el ‘verde’ y del que logró rescatar un empate en los últimos minutos, marcador que lo mantiene en el grupo de clasificados a los cuadrangulares.

Uno de los momentos que más llamó la atención, fue precisamente en la anotación del tercer gol que le dio la igualdad al ‘verdolaga’, cuando en el festejo, Edwin Cardona fue muy efusivo y tuvo una celebración rabiosa hacia la barra Los del Sur de Nacional, imágenes que no pasaron desapercibidas y dividió opiniones en la fanaticada.

Sobre el tema, después del final del partido, Cardona se refirió en una entrevista para ‘Blog Verdolaga’ en la zona mixta del estadio Atanasio Girardot, allí el volante aclaró que no fue un festejo contra la hinchada de Nacional, sino que fue un desahogo por algunos que le gritaron cosas cuando iba a entrar a la cancha y cuando dio la asistencia, quiso decirles que él estaba ahí.

Las palabras de Edwin Cardona sobre su festejo

“No, no, fue la celebración a la gente que estaba gritando, no en especial los de Nacional, quiero aclarar eso para que sepan que nunca fue a la Sur ni nada, que de pronto hay algunos que están malinterpretando eso, solamente dije que estaba ahí por lo que gritaron cuando iba a entrar, obviamente aunque no lo creas uno escucha todos los comentarios de la gente obviamente porque fue casi medio estadio, así también como con el Búfalo cuando entró y si se ponen a ver, los dos fuimos a celebrar igual, entonces nada”, dijo inicialmente Cardona.

Edwin Cardona de Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Quién después agregó: “Creo que el primer gol si lo ven, también me tiré en la celebración, quizás en el banco, soy así, todos los goles los celebré, el segundo cuando metí el penalti fui hasta la mitad de la cancha porque Facundo le había dicho que iba a meter gol en el Camerino y por eso fue la celebración con él, entonces como pueden ver siempre soy así, soy de las personas que cuando juego los clásicos soy muy eufórico y nada, pero la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”.

