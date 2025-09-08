Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Atlético Nacional

Edwin Cardona explicó por qué le celebró a la hinchada de Atlético Nacional

El mediocampista dio la asistencia para el gol del empate de Atlético Nacional.

Por Edynson Ruiz Rincon

Edwin Cardona de Atlético Nacional ante el DIM.
© Foto: Captura pantalla, Win Sports.Edwin Cardona de Atlético Nacional ante el DIM.

Atlético Nacional consiguió un importante empate ante el Deportivo Independiente Medellín por la jornada 10 de la Liga Colombiana, en lo que fue un compromiso difícil para el ‘verde’ y del que logró rescatar un empate en los últimos minutos, marcador que lo mantiene en el grupo de clasificados a los cuadrangulares.

Uno de los momentos que más llamó la atención, fue precisamente en la anotación del tercer gol que le dio la igualdad al ‘verdolaga’, cuando en el festejo, Edwin Cardona fue muy efusivo y tuvo una celebración rabiosa hacia la barra Los del Sur de Nacional, imágenes que no pasaron desapercibidas y dividió opiniones en la fanaticada.

Sobre el tema, después del final del partido, Cardona se refirió en una entrevista para ‘Blog Verdolaga’ en la zona mixta del estadio Atanasio Girardot, allí el volante aclaró que no fue un festejo contra la hinchada de Nacional, sino que fue un desahogo por algunos que le gritaron cosas cuando iba a entrar a la cancha y cuando dio la asistencia, quiso decirles que él estaba ahí.

Publicidad
“Es criminal”: hinchas de Nacional piden la salida inmediata de un jugador tras el clásico

ver también

“Es criminal”: hinchas de Nacional piden la salida inmediata de un jugador tras el clásico

Las palabras de Edwin Cardona sobre su festejo

“No, no, fue la celebración a la gente que estaba gritando, no en especial los de Nacional, quiero aclarar eso para que sepan que nunca fue a la Sur ni nada, que de pronto hay algunos que están malinterpretando eso, solamente dije que estaba ahí por lo que gritaron cuando iba a entrar, obviamente aunque no lo creas uno escucha todos los comentarios de la gente obviamente porque fue casi medio estadio, así también como con el Búfalo cuando entró y si se ponen a ver, los dos fuimos a celebrar igual, entonces nada”, dijo inicialmente Cardona.

Edwin Cardona de Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Edwin Cardona de Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Quién después agregó: “Creo que el primer gol si lo ven, también me tiré en la celebración, quizás en el banco, soy así, todos los goles los celebré, el segundo cuando metí el penalti fui hasta la mitad de la cancha porque Facundo le había dicho que iba a meter gol en el Camerino y por eso fue la celebración con él, entonces como pueden ver siempre soy así, soy de las personas que cuando juego los clásicos soy muy eufórico y nada, pero la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”.

Publicidad
Tweet placeholder

Encuesta

¿Tiene razón Edwin Cardona en su desahogo?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
La nueva crítica de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez
Selección Colombia

La nueva crítica de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez

La FIFA se mete en la pelea entre Luis Díaz y Lionel Messi en la Eliminatoria Sudamericana
Eliminatorias de Conmebol

La FIFA se mete en la pelea entre Luis Díaz y Lionel Messi en la Eliminatoria Sudamericana

Chipi Chipi Castillo habló de Tesillo y Morelos, tras empate de Nacional: “Lastimosamente”
Atlético Nacional

Chipi Chipi Castillo habló de Tesillo y Morelos, tras empate de Nacional: “Lastimosamente”

Esto dijo el DT de la Selección Colombia sobre eliminar a Venezuela del Mundial
Selección Colombia

Esto dijo el DT de la Selección Colombia sobre eliminar a Venezuela del Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo