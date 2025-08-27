Es tendencia:
Atlético Nacional

Edwin Cardona sigue sin poder reivindicarse con Atlético Nacional: “Me tiene podrido”

El ídolo de Atlético Nacional, Edwin Cardona, todavía no logra darle una felicidad a la hinchada luego de la eliminación del equipo de Copa Libertadores; sin embargo, salió aplaudido en Copa BetPlay.

Por Michell Figueroa

Edwin Cardona quería reivindicarse con la hinchada en la Copa BetPlay, pero no logró anotar. (Foto: Vizzor)
Este miércoles 27 de agosto Atlético Nacional recibió en el Atanasio Girardot a Deportes Quindío. En el desarrollo del partido de la Copa Betplay, Edwin Cardona intentó reivindicarse tras la eliminación del verdolaga de la Copa Libertadores, pero no lo logró.

Recientemente el cuadro paisa se quedó sin competencia internacional. El capitán, Edwin cardona, fue señalado como principal responsable por errar dos penaltis y hacerse expulsar en la serie ante Sao Paulo.

Luego de la eliminación, Cardona guardó silencio un tiempo y luego se disculpó con la hinchada a través de un comunicado; sin embargo, parece que los aficionados esperan más que eso.

Tras desaparecer de la alineación titular en los partidos anteriores, Edwin Cardona de nuevo apareció en el listado para el partido de Copa BetPlay. El capitán buscaba la oportunidad para reivindicarse.

Edwin Cardona volvió a fallar con la pelota quieta

En el minuto 29 del compromiso el mediocampista tomó la iniciativa para cobrar un tiro libre.

Aunque era una buena oportunidad para aumentar la ventaja ante el Deportes Quindio, Edwin Cardona envió el balón muy por encima del arco y, de nuevo, falló con la pelota quieta.

Pese al triunfo del equipo, algunos hinchas siguen sin perdonarle las fallas al capitán del conjunto verdolaga. Así se evidencio con algunos mensajes en las redes sociales.

“Veo volviendo a Román, la intensidad la tiene por lo menos. Ojalá se llene de confianza. A Cardona si no lo veo por ningún lado”, escribió un usuario de X. “Me tiene podrido Cardona cobrando pelotas quietas. PODRIDO”, es otro de los mensajes en redes.

Michell Figueroa
