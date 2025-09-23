Edwin Cardona y Alfredo Morelos fueron sancionados antes del partido de Nacional contra Millonarios

Una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano está cada vez más cerca de disputarse, y aunque en Atlético Nacional no paraban de llegar las buenas noticias, ahora se conoció que Edwin Cardona y Alfredo Morelos fueron sancionados antes del partido contra Millonarios.

Nacional venía de despedir al entrenador Javier Gandolfi tras una derrota contra Atlético Bucaramanga que pasó de ser 0-1 a 0-3 por el error de poner a cuatro jugadores extranjeros en cancha, así que era más que necesario recomponer la imagen del equipo contra Unión Magdalena.

Edwin Cardona y Alfredo Morelos no solo fueron protagonistas de la victoria 1-2 contra Unión Magdalena con un gol y una asistencia, respectivamente, las estrellas de Atlético Nacional también recibieron tarjeta amarilla, y esto fue clave para la sanción que les pusieron.

Publicidad

Publicidad

Cardona y Morelos, sancionados antes del partido Nacional vs. Millonarios

Cardona y Morelos llevan juntos 3 títulos en Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Antes del partido de Nacional contra Millonarios del sábado 27 de septiembre a las 8:30 P.M, el Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la resolución 096 de 2025 y dio a conocer que Cardona y Morelos fueron sancionados con una multa cada uno de $284.700 pesos por la tarjeta amarilla que recibieron en la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2025. ¡Uf! Respiro de alivio para los hinchas ‘Verdolagas’ porque ambos jugadores estelares están disponibles para enfrentar a ‘Millos’.

ver también Figuras históricas de Atlético Nacional quieren este técnico para reemplazar a Gandolfi

El regreso estelar de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios

Luego de superar un esguince en el tobillo izquierdo que lo hizo perderse dos partidos de la Liga Colombiana, Marino Hinestroza regresó el martes 23 de septiembre a los entrenamientos de Atlético Nacional y estaría disponible para enfrentar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Publicidad

Publicidad