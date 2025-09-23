Es tendencia:
Liga Colombiana

Edwin Cardona y Alfredo Morelos fueron sancionados antes del partido de Nacional contra Millonarios

A pocos días del duelo contra Millonarios, la Dimayor confirmó la sanción que recibieron Edwin Cardona y Alfredo Morelos.

Por Julio Montenegro

Edwin Cardona y Alfredo Morelos llevan juntos 3 títulos en Nacional.
Una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano está cada vez más cerca de disputarse, y aunque en Atlético Nacional no paraban de llegar las buenas noticias, ahora se conoció que Edwin Cardona y Alfredo Morelos fueron sancionados antes del partido contra Millonarios.

Nacional venía de despedir al entrenador Javier Gandolfi tras una derrota contra Atlético Bucaramanga que pasó de ser 0-1 a 0-3 por el error de poner a cuatro jugadores extranjeros en cancha, así que era más que necesario recomponer la imagen del equipo contra Unión Magdalena.

Edwin Cardona y Alfredo Morelos no solo fueron protagonistas de la victoria 1-2 contra Unión Magdalena con un gol y una asistencia, respectivamente, las estrellas de Atlético Nacional también recibieron tarjeta amarilla, y esto fue clave para la sanción que les pusieron.

Cardona y Morelos, sancionados antes del partido Nacional vs. Millonarios

Cardona y Morelos llevan juntos 3 títulos en Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Antes del partido de Nacional contra Millonarios del sábado 27 de septiembre a las 8:30 P.M, el Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la resolución 096 de 2025 y dio a conocer que Cardona y Morelos fueron sancionados con una multa cada uno de $284.700 pesos por la tarjeta amarilla que recibieron en la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2025. ¡Uf! Respiro de alivio para los hinchas ‘Verdolagas’ porque ambos jugadores estelares están disponibles para enfrentar a ‘Millos’.

Figuras históricas de Atlético Nacional quieren este técnico para reemplazar a Gandolfi

Figuras históricas de Atlético Nacional quieren este técnico para reemplazar a Gandolfi

El regreso estelar de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios

Luego de superar un esguince en el tobillo izquierdo que lo hizo perderse dos partidos de la Liga Colombiana, Marino Hinestroza regresó el martes 23 de septiembre a los entrenamientos de Atlético Nacional y estaría disponible para enfrentar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Encuesta

¿Por qué sancionaron a Edwin Cardona y Alfredo Morelos?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Julio Montenegro
Edwin Cardona explicó por qué le celebró a la hinchada de Atlético Nacional
Edwin Cardona explicó por qué le celebró a la hinchada de Atlético Nacional

La furiosa reacción de Edwin Cardona contra la hinchada de Atlético Nacional

“Ándate estorbo”, el jugador de Atlético Nacional que no aguantan, tras juego con Quindío

Atlético Nacional ya le puso el ojo a un reconocido técnico de la Liga BetPlay

