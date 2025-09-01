Es tendencia:
ATLÉTICO NACIONAL

Efraín Juárez desenmascaró a los directivos de Atlético Nacional y contó la verdad de su salida

El ex entrenador de Atlético Nacional rompió el silencio y contó la verdad de su salida del conjunto antioqueño.

Por Jhobirson Molina

CALI – COLOMBIA, 15-12-2024: Efrain Juarez técnico de Nacional gesticula durante partido por la final, Vuelta, como parte de la Copa BetPlay DIMAYOR 2024 entre América de Cali y Atlético Nacional jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffCALI – COLOMBIA, 15-12-2024: Efrain Juarez técnico de Nacional gesticula durante partido por la final, Vuelta, como parte de la Copa BetPlay DIMAYOR 2024 entre América de Cali y Atlético Nacional jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Efraín Juárez rompió el silencio y acabo con los rumores sobre su salida de Atlético Nacional. El entrenador mexicano contó que su salida tuvo que ver con el manejo que le estaban dando los directivos al plantel y a su cuerpo técnico, razón por la cual tomó la decisión de ar un paso al costado.

El estratega fue campeón de Liga y Copa del Fútbol Colombiano en 2024 con apenas cuatro meses de trabajo. Su objetivo estaba puesto en la Copa Libertadores, pero todo se derrumbó días antes de iniciar una nueva temporada con el club.

Javier Gandolfi confesó lo que ocurre en el camerino de Atlético Nacional: habló de Edwin Cardona

Javier Gandolfi confesó lo que ocurre en el camerino de Atlético Nacional: habló de Edwin Cardona

Efraín Juárez desenmascaró a los directivos de Atlético Nacional y contó la verdad de su salida

No me voy por un tema de reto, porque iba a dirigir la Libertadores. La realidad es que se estaba formando un buen equipo, pero me fui por principios y valores”, contó el entrenador que actualmente dirige a Pumas.

Además, agregó que: “los directivos y cuerpo técnico debemos ir de la mano en la planeación de la Libertadores. Yo pedí características de jugadores, no nombres específicos. Sin embargo, cuando llegó el momento de fichar, nunca me consultaron”.

Puso el caso de uno de sus mejores jugadores que terminaron saliendo gratis del equipo: “por ejemplo, Álvaro Angulo, a quien hoy dirijo en Pumas, se fue libre y yo quería que se quedara”.

Lo que más le molestó, más allá del nombre, fue la llegada de Matheus Uribe, quien llegó al club sin su consentimiento. En ese momento se sintió usado y prefirió irse de Colombia.

“Ahí entendí que no me estaban teniendo en cuenta. Sentí que pensaban que, como no armé el equipo y lo saqué campeón, cualquiera podía hacerlo. Me sentí irrespetado y decidí irme”, sentenció Efraín Juárez.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
