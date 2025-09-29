Es tendencia:
“Efraín Juárez no va a volver a Nacional”: revelan las razones por las que el técnico no regresaría

Carlos Antonio Vélez desinfló a la hinchada de Atlético Nacional que se ilusionaba con el regreso de Efraín Juárez. Según el analista, eso no va a ocurrir mientras esté la directiva actual.

Por Michell Figueroa

© Getty Images.Efraín Juárez, técnico de Pumas de la UNAM, estaría cerca de quedar sin equipo por los malos resultados.

Atlético Nacional continúa sin un director técnico en propiedad desde la salida de Javier Gandolfi. Sin embargo, en los últimos días surgieron rumores sobre un posible regreso de Efraín Juárez, que salió campeón con el Verdolaga dos veces en menos de seis meses.

Esa versión nació no solo por la salida del argentino del equipo paisa, sino por la situación del mexicano en su actual equipo, Pumas UNAM.

Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

De acuerdo con la prensa mexicana, Juárez está en la cuerda floja por los malos resultados. Lo más probable, según los informes, es que en los próximos días salga del equipo y quede libre.

Esa noticia, aunque mala para el entrenador, llenó de ilusión a los hinchas de Atlético Nacional que le guardan respeto por los resultados que obtuvo en su corto paso por la institución.

Descartan la llegada de Efraín Juárez a Atlético Nacional

El analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, se refirió al posible regreso del técnico mexicano a Atlético Nacional y lo descartó por completo.

En medio del análisis del partido ante Millonarios, Vélez aprovechó para hablar de la dirigencia técnica y dijo que Juárez no va a volver, como muchos creen y esperan.

“Juárez aquí no va a volver. Juárez está a punto de ser echado de Pumas, otra vez con sus actitudes grandielocuentes y tribuneras, lo echaron. Su equipo está por allá en el puesto 10 – 11 (sic)”, dijo el analista deportivo.

Según lo que señaló Vélez, la razón de que el entrenador no vuelva son los inconvenientes que tuvo con la dirigencia del verde.

“Hasta donde entiendo, mientras esta directiva este en Nacional, Juárez por aquí no va a volver”, apuntó.

Efraín Juárez con Atlético Nacional. (Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda)

Sobre el partido ante Millonarios

Acerca de la reciente victoria del cuadro paisa, el analista no vanaglorió a Atlético Nacional. Más bien, sugirió que no es un triunfo para enaltecerse porque le “ganaron al equipo más light de Millonarios”.

“Sí, acabó con una racha negativa de no se cuántos años, pero Nacional fue un equipo partido, muy partido”, dijo Vélez. Así mismo, resaltó que los goles llegaron de pelotas quietas con jugadas que ya estaban preparadas y por errores de Millonarios.

“Hay un problema de juego interior, lo que pasa es que cuando se ganan los partidos eso es maquillaje -le ganaron a Millonarios 2-0 la maravilla, blanco y verde hermoso, sí-. Le ganaron con dos pelotas paradas, que se ve que las han trabajado, pero en la primera hay una desconcentración de Millonarios”, apuntó el analista.

michell figueroa
Michell Figueroa
