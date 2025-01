La renuncia de Efraín Juárez tomó por sorpresa a todos en Atlético Nacional. A solo unos días del inicio de la temporada, el entrenador confirmó su salida del club y, hasta ahora, las causas eran desconocidas. El mexicano ha salido a despejar todas las dudas.

Efraín Juárez dimitió a su cargo como entrenador de Atlético Nacional el pasado 14 de febrero, a solo unos días del inicio de la temporada. Hubo muchas especulaciones sobre los motivos que llevaron al mexicano a renunciar luego de conseguir 2 títulos.

En diálogo con ESPN, Efraín Juárez se sinceró sobre su salida inesperada del banquillo del Verdolaga. El entrenador confirmó que fueron los desacuerdos con la dirigencia por el mercado de fichajes los que forzaron su decisión de abandonar el club.

Efraín Juárez reveló la verdad sobre su renuncia

“Si ustedes se dan cuenta lo que dije sobre la historia, se refiere a lo que hicimos con el equipo. Todo mundo sabe que mi renuncia fue por varias circunstancias. Soy un hombre de principios y valores, entre los cuales está el respeto y la lealtad. Sentí que eso no fue respetado. Pasaron circunstancias que no fueron acordes a esos principios y valores” fueron las palabras del entrenador.

“Mi idea era que todos nos sentáramos juntos y planeáramos lo que teníamos que traer. Nunca me consultaron la llegada de los jugadores, me avisaron cuando todo estaba firmado. Yo no tenía objeción con los futbolistas porque eran grandes jugadores, pero acordamos que no volvería a pasar” agregó Juárez.

El DT resaltó la salida de Álvaro Angulo. “Para mí una de las prioridades era la renovación de Álvaro Angulo, yo no quería que se fuera. Yo le planteé al club las solicitudes sobre como quería manejar al grupo. No puedo poner la cara por gente que no ha respetado mi trabajo. No podía pelear por jugadores que no pedí“

“Yo no estoy para exigir. No soy el presidente ni el director deportivo del club, pero sí creo que se me debió consultar. Si llegábamos a un consenso, el margen de error era menor” concluyó Efraín Juárez sobre su salida de Atlético Nacional.