El futuro del entrenador mexicano Efraín Juárez parece estar lejos de Pumas Unam. Una dolorosa derrota 4-1 en el clásico ante Club América, sumada a una racha de resultados irregulares, tiene al extécnico campeón con Atlético Nacional en la cuerda floja, una situación que podría dejarlo libre en el mercado.

Esta noticia se conoce justo en medio de la búsqueda del cuadro Verdolaga de un nuevo técnico.

ver también Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

Juárez, que llegó al banquillo de Pumas a inicios de 2025 generando gran expectativa, sufrió una humillante goleada en la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La cereza del pastel en la jornada fue la expulsión del estratega por una fuerte discusión con el juez central.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez, técnico de Pumas. (Getty)

¿Sale de Pumas?

De acuerdo con reportes desde México, la continuidad del entrenador está siendo seriamente analizada por la directiva del club.

El periodista Juan Carlos Zúñiga reveló que Raúl González, presidente del club, evalúa la situación de Juárez. Incluso, se menciona que ya existen dos posibles reemplazos en la carpeta de Eduardo Saracho, director de Estrategia Deportiva de la institución.

Publicidad

Publicidad

La noticia puso la atención de los aficionados de Atlético Nacional en el técnico mexicano, pues no es secreto que a pesar del poco tiempo que estuvo en el club logró ganarse el respeto y admiración de muchos hinchas.

Si Juárez queda libre, lo que parece inminente si Pumas opta por un cambio de timonel, se convertiría en un agente libre de alto perfil con experiencia reciente y conocimiento del fútbol colombiano. Aunque por ahora el cargo en el equipo Verdolaga es ocupado por Diego Arias como interino, la disponibilidad de un extécnico campeón podría ser un factor a considerar por la dirigencia paisa para futuras decisiones.