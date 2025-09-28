Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Atlético Nacional

¿Efraín Juárez vuelve a Atlético Nacional?: el técnico saldría pronto de Pumas

Atlético Nacional continúa buscando director técnico tras la salida de Javier Gandolfi y en medio de ese panorama, Efraín Juárez, que lo sacó campeón dos veces, podría quedar libre.

Por Michell Figueroa

El futuro de Efraín Juárez en México está en duda, el director técnico podría quedar como agente libre próximamente.
© VizzorImageEl futuro de Efraín Juárez en México está en duda, el director técnico podría quedar como agente libre próximamente.

El futuro del entrenador mexicano Efraín Juárez parece estar lejos de Pumas Unam. Una dolorosa derrota 4-1 en el clásico ante Club América, sumada a una racha de resultados irregulares, tiene al extécnico campeón con Atlético Nacional en la cuerda floja, una situación que podría dejarlo libre en el mercado.

Esta noticia se conoce justo en medio de la búsqueda del cuadro Verdolaga de un nuevo técnico.

Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

ver también

Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

Juárez, que llegó al banquillo de Pumas a inicios de 2025 generando gran expectativa, sufrió una humillante goleada en la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La cereza del pastel en la jornada fue la expulsión del estratega por una fuerte discusión con el juez central.

Publicidad
Efraín Juárez, técnico de Pumas. (Getty)

Efraín Juárez, técnico de Pumas. (Getty)

¿Sale de Pumas?

De acuerdo con reportes desde México, la continuidad del entrenador está siendo seriamente analizada por la directiva del club.

El periodista Juan Carlos Zúñiga reveló que Raúl González, presidente del club, evalúa la situación de Juárez. Incluso, se menciona que ya existen dos posibles reemplazos en la carpeta de Eduardo Saracho, director de Estrategia Deportiva de la institución.

Publicidad

La noticia puso la atención de los aficionados de Atlético Nacional en el técnico mexicano, pues no es secreto que a pesar del poco tiempo que estuvo en el club logró ganarse el respeto y admiración de muchos hinchas.

Si Juárez queda libre, lo que parece inminente si Pumas opta por un cambio de timonel, se convertiría en un agente libre de alto perfil con experiencia reciente y conocimiento del fútbol colombiano. Aunque por ahora el cargo en el equipo Verdolaga es ocupado por Diego Arias como interino, la disponibilidad de un extécnico campeón podría ser un factor a considerar por la dirigencia paisa para futuras decisiones.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: "Salió caro"
Millonarios FC

Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: "Salió caro"

Inteligencia artificial predice el resultado del Superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios
Fútbol Colombiano

Inteligencia artificial predice el resultado del Superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios

Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional para el superclásico contra Millonarios
Atlético Nacional

Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional para el superclásico contra Millonarios

“Nos desaparecimos”: Vargas sentencia a los jugadores de Millonarios
Millonarios FC

“Nos desaparecimos”: Vargas sentencia a los jugadores de Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo