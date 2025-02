El ‘9’ de Atlético Nacional que Lorenzo convocaría para enfrentar a Brasil y Paraguay

Cabe recordar que la Selección Colombia necesita asegurar el cupo al Mundial 2026 lo más pronto posible, para adelantar el otro ítem clave en la ‘Tricolor’: El llamado recambio y la nueva generación que puede tener un gran panorama en el fútbol del exterior. No es para menos que Néstor Lorenzo tenga en la mira a Atlético Nacional, el actual campeón de Liga y el único en obtener el triplete de títulos en el FPC.

El entrenador de la Selección Colombia de Mayores se comienza a mover y estaría listando algunas sorpresas para la próxima convocatoria de marzo, para enfrentar a Brasil de visitante y Paraguay en Barranquilla. El argentino Néstor Lorenzo se hizo presente en el estadio El Campín de Bogotá y observó el partidazo Santa Fe vs. Atlético Nacional, que finalizó 2-2.

