El candidato para reemplazar a Javier Gandolfi en Nacional que nadie esperaba: Ya está en Colombia

Los directivos de Atlético Nacional no aguantaron más. Luego del error de poner en cancha a cuatro jugadores extranjeros contra Atlético Bucaramanga que traerá una derrota 0-3 como sanción, Javier Gandolfi dejará de ser entrenador del equipo ‘Verdolaga’, y ya se conoció un candidato para reemplazarlo que nadie esperaba. ¡Está en Colombia!

“La respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuente que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego. Obviamente, no hay excusas, y luego lo hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar. No hay mucho para agregar”, sostuvo Gandolfi antes de revelarse que no va a seguir en Nacional.

Con un total de 22 victorias, 17 empates, 12 derrotas y un rendimiento del 54.2 por ciento en 51 partidos, la era de Javier Gandolfi en Atlético Nacional no aguantó las eliminaciones en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2025 y en los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Esto es información. Al cuerpo técnico de Atlético Nacional con Gandolfi al frente ya le dijeron que no va a continuar. A Gandolfi ya y a su cuerpo técnico le dijeron: ‘Ustedes no van a seguir’. ¿Por qué no se ha hecho oficial? Porque están cuadrando lo de la cláusula de su salida (…) La noticia es que ya a Gandolfi le dijeron no va más”, reveló Eduardo Luis López, del canal Win Sports, antes de dar un candidato a reemplazarlo que nadie tenía en la mira.

Está en Colombia: El inesperado candidato para reemplazar a Gandolfi en Nacional

Vicente Sánchez, el entrenador que propusieron para Nacional. (Foto: Getty Images)

Luego de revelar que Javier Gandolfi no va a continuar en Atlético Nacional, López puso sobre la mesa el nombre de Vicente Sánchez como el candidato para reemplazar al DT argentino que nadie esperaba. El entrenador uruguayo solo ha dirigido a Cruz Azul, de México, tuvo un registro de 18 victorias, 8 empates, 2 derrotas, ganó el título de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 y ya está en Colombia porque vive en Llanogrande, Rionegro. Está casado con una colombiana.

La verdadera razón por la que despidieron a Javier Gandolfi de Atlético Nacional

“Termina la era Gandolfi en Nacional, más allá de los 4 extranjeros, el tema pasa por no haberle podido dar una identidad de juego al equipo, no tener buenos números frente a los ‘grandes’ y la no clasificación a la final de liga ganada por Independiente Santa Fe. Por ahora, dirige Diego Arias“, publicó en X el periodista Mauricio Agudelo, de Win Sports.