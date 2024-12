Atlético Nacional es finalista de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, luego de ganar el Grupo A con su victoria ante Independiente Santa Fe y el empate de Millonarios ante Deportivo Pasto. El entrenador del equipo Verdolaga, Efraín Juárez mostró su ilusión por jugar la final luego de meses de grandes desafíos.

Publicidad

Publicidad

Atlético Nacional supo aprovechar el resbalón de Millonarios en la última jornada de los cuadrangulares semifinales en el Grupo A. El equipo de Medellín hizo sus deberes ante Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, goleando 0-3.

Millonarios igualó sin goles en su visita a Deportivo Pasto y esto permitió que Nacional se trepara a lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo A. Ahora, será el Verdolaga el finalista de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, disputando la final ante Deportes Tolima, ganador del Grupo B.

ver también Las fechas para la final de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional vs. Tolima

Emotivas palabras de Efraín Juárez

Luego de varios meses complicados, Efraín Juárez dejó ver su emoción por afrontar la final del torneo. “Tenemos tantas rajadas, tantas cosas que nos volvemos, si se puede decir, disfrutamos el dolor y nos hace más fuerte, soy un tipo que viene a este gran país a trabajar con honestidad, a unirme al club mas grande de Colombia y a aportar mi grano de arena. Esto es meramente de jugadores, club e hinchada. Al jugador, mis respetos, he tenido la oportunidad de estar en varios vestidores, pero este es el mejor por la forma en la que se han superado“.

Publicidad

Publicidad

A pesar de su ilusión, aclaró que el trabajo aún no está hecho, ya que deberán afrontar la gran final, así como la final de la Copa Colombia. “Soy muy creyente que era para nosotros y la vida es así, no hay que darle muchas vueltas hoy nos toca celebrar y llorar, gritar pero mañana tenemos cuatro finales en pocos días. Todavía no hemos podido decir que hemos ganado algo, tenemos que hacerlo valer. Le mando saludo a todos nuestros hinchas que estuvieron en las buenas, malas y peores. Esto es para darle alegrías a ellos“.

¿Cuándo juega la final Atlético Nacional?

Las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II ya han sido programadas. El cruce entre Atlético Nacional y Deportes Tolima iniciará el 18 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, para luego cerrar la llave el 22 de diciembre en el Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Publicidad