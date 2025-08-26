Atlético Nacional sumó un empate ante América de Cali en el clásico, compromiso en el que no mostró su mejor rendimiento, pero tampoco fue exigido por el rival, por lo que los hinchas esperan que el equipo mejore su rendimiento en sus próximas presentaciones, especialmente en algunos jugadores que no están en buen nivel.

Publicidad

Publicidad

Uno de los futbolistas que ha mostrado un rendimiento bastante pobre, es el mediocampista Edwin Cardona, volante que falló dos penales contra São Paulo en la Copa Libertadores, también salió expulsado, pero aparte de estos errores, el volante se ha mostrado muy impreciso y con poca movilidad en los últimos partidos que ha disputado.

El mal nivel de Edwin, más las actitudes contra los hinchas, ha desatado muchos cuestionamientos hacia el jugador, el cual no estaría pasando por un buen momento anímico, así lo dio a conocer el periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.

ver también “Esperábamos más”, Gandolfi, tras el empate de Atlético Nacional con América

“Está en una situación anímica compleja”, contó Carlos Antonio, periodista que se ha mostrado como un fuerte crítico de Cardona, esto por su rendimiento cuando no tiene la pelota, también porque, según él, no ayuda a marcar.

Publicidad

Publicidad

Edwin Cardona con Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Cardona regresaría a la titular

A pesar del flojo rendimiento, Edwin regresaría a la titular con Atlético Nacional en el próximo partido del equipo ante Deportes Quindío por el duelo de ida de la Copa Colombia, juego que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 27 de agosto a las 8:30 PM, esto por la decisión del DT Javier Gandolfi de rotar la nómina.

Encuesta¿Crees que Cardona mejorará su nivel con Nacional? ¿Crees que Cardona mejorará su nivel con Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad