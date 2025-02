El golpe que Nacional le dio a Millonarios con su hinchada en El Campín de Bogotá

Atlético Nacional, por su parte, arrasó cuando enfrentó a La Equidad y su gente no lo hizo quedar mal. En condición de visitante, por la segunda fecha de la Liga, el equipo ‘verdolaga’ enfrentó al club ‘asegurador’, al que derrotó 1-0 con gol de Andrés Salazar. Las gradas se pintaron de verde y el gigante paisa parecía el local en la capital de Colombia.

El club ‘Verdolaga’ y el ‘Embajador’ también son considerados como el enfrentamiento más picante del fútbol colombiano. Atlético Nacional vs. Millonarios es considerado el máximo clásico en el fútbol colombiano, aunque su rivalidad con América de Cali también pelea por un puesto en el ranking.

