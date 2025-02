El impresionante banderazo de hinchas de Atlético Nacional que no le gusta a Millonarios

Read more on X

Pese a la visita a El Campín nuevamente, Atlético Nacional se encuentra con una notificación que no le gusta a sus hinchas. Por veredicto de la administración distrital de la ciudad, el compromiso solamente tendrá ingreso de la hinchada local. Es decir, la boletería será de Santa Fe en su totalidad.

La lluvia de emociones de los fanáticos no es para menos, pues hace menos de un año, Atlético Nacional vivía una de sus peores crisis en su historia y no se veía un futuro. Se fue el técnico Pablo Repetto y llegó Efraín Juárez, sin pensar que la movida desde la directiva iba a dar resultado. Al final, en diciembre, comenzó la seguidilla de títulos que tiene a la hinchada soñando con más trofeos.

