El jugador de Nacional que los hinchas ya gradúan como crack tras Millonarios: “Simplemente espectacular”

Atlético Nacional respira tras la importante victoria en el superclásico del fútbol colombiano contra Millonarios en el Atanasio Girardot. El equipo verde también se sacude de la mala racha que tenía con uno de sus eternos rivales en Medellín y así comienza la recta final en la búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares.

El técnico encargado Diego Arias se presentó a este partido sin muchas novedades en cuanto a funcionamiento y esquema táctico, con la única novedad de que el argentino Juan Bauzá fue titular junto a Jorman Campuzano por la zona media, con más labores de ataque, que de defensa. De resto, fue el equipo estelar que se presentó en la serie de octavos de final contra Sao Paulo.

Con Marlos Moreno y Marino Hinestroza por las bandas y Edwin Cardona por la zona interior, para dejar a Alfredo Morelos como único nueve de área y los laterales Camilo Cándido y Andrés Román muy adelantados para presionar la espalda de los rivales. En la zona defensiva, William Tesillo formó con Juan José Arias y David Ospina en la portería. Fue un 2-0 y tres puntos más para escalar en la tabla de posiciones.

Durante el juego, además de los goles de Tesillo y Campuzano, hubo un jugador que llamó la atención por su nivel presentado. Su ingreso en el segundo tiempo fue clave para presionar la defensa azul por el interior y permitir el avance de los laterales y los relevos para superar a Millonarios. Muchos hinchas de Nacional ya lo gradúan como un crack. Se podría decir que fue un descubrimiento del técnico Javier Gandolfi.

La hinchada de Nacional se rinde ante Juan Manuel Rengifo

Tras el pitazo final en el Atanasio Girardot, los hinchas verdes hicieron el balance del juego y lo de Juan Manuel Rengifo está siendo muy bien valorado. Sus cualidades le permiten una gran visión de juego, lanzar pases filtrados y tener oportunidad de remate, tal como pasó cuando tuvo que forzar a Diego Novoa y un tiro de esquina.

“Salí del estadio ilusionado con Nacional. Goles de los dos mejores jugadores del equipo. Y lo de Rengifo es simplemente espectacular, qué locura de jugador”, dice uno de los hinchas de Nacional.

Cabe recordar que su debut con Atlético Nacional fue en el partido de vuelta contra Deportes Quindío, en la serie de la Copa Colombia. Desde ese momento, dejó buenas sensaciones y ahora recibe la bendición de la exigente hinchada verde tras el superclásico.