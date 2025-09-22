El jugador de Nacional que no soportan tras la agónica victoria ante Magdalena: “Es de terror”

Por la fecha 12 de la Liga Colombiana, Atlético Nacional visitó a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada. Fue el primer partido sin el técnico Javier Gandolfi y Diego Arias como interino, mientras se siguen analizando hojas de vida para oficializar el DT en propiedad. Era un juego fundamental para dar un golpe de confianza en la hinchada y mantener su posición en el grupo de clasificados.

Cuando todo era gris en Santa Marta, apareció el gol salvador al minuto 90+2 con un Andrés Román inspirado y que puede desahogarse tras un bajo nivel durante la temporada y muchas críticas de la hinchada. La anotación del lateral dio un respiro a Atlético Nacional cuando se creía que iba a ser 1-1 definitivo ante un rival que está condenado al descenso.

La victoria es un bálsamo en Atlético Nacional, que sigue en la zona alta de la tabla de posiciones y ve cerca la clasificación a los cuadrangulares. Con este triunfo, el equipo verde es quinto con 20 puntos y se inspira para próximos compromisos, contra rivales directos, como Millonarios, Deportivo Cali y el clásico ante el Medellín.

Pese al 2-1, las críticas caen en un jugador que la hinchada no soporta y lanzan duras palabras por el bajo nivel que presentó ante Unión Magdalena. Muchos fanáticos se ven sorprendidos, ya que era de los mejor calificados, pero en el gol de Unión Magdalena, dejó una desagradable presentación y le exigen que pueda retomar su jerarquía en la línea defensiva.

El jugador que la hinchada de Nacional no soporta

Y ese es William Tesillo, uno de los jugadores más experimentados de Atlético Nacional, con paso por el fútbol mexicano y la Selección Colombia. Se le considera el futbolista con la voz de mando en el camerino y el líder entre el grupo de defensas. No le fue bien en Santa Marta y se le exige un mejor nivel.

Ricardo Márquez con Jorman Campuzano, William Tesillo y Juan Bauzá. Photo: VizzorImage / Miguel Vermeire / Contribuidor

“Otro partido para el olvido de Tesillo, anda en bajón”, “Tesillo y Ospina se volvieron par de coladores”, “Qué fácil pasaron a Tesillo”, “El nivel de Nacional es muy malo, hasta jugadores como Tesillo han bajado el nivel”, “Qué mal anda Tesillo y no es de ahora”, son algunos de los comentarios en la red social X.

William Tesillo es fundamental en la defensa de Nacional. Su labor tomó fuerza con el uruguayo Pablo Repetto y se fortaleció con el mexicano Efraín Juárez, donde pudo ser dos veces campeón. Con Javier Gandolfi se hizo cada vez más inamovible, pero ahora tuvo un bajón ante Unión Magdalena. Se espera su mejoría en la recta final del ‘Todos contra Todos’.

