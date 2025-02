Atlético Nacional ya se encuentra en Bucaramanga para afrontar la final de vuelta de la Superliga ante el Atlético Bucaramanga, pero antes, se conoció en redes socials el llamativo susto que pasó Matheus Uribe en el avión rumbo a la ‘Ciudad Bonita’.

Al parecer, al volante que llegó como refuerzo al conjunto ‘verdolaga’, no le gusta de a mucho viajar por los aires. Si bien, en el video no se ve que haya una emergencia, Uribe está incómodo y no disfruta de la vista.

En el video se ve a Matheus Uribe ubicado en la ventana del avión. Uno de sus compañeros lo empieza a grabar mientras atraviesan por una pequeña turbulencia, sin embargo, el volante pone sus manos en el asiento del frente con cara de nervios.

Los demás compañeros se lo tomaron con humor, pese a que a Uribe no le hizo gracia el incómodo momento. Ya se encuentran en Bucaramanga, incluso, una noche antes del partido salieron a las afueras del hotel para compartir el banderazo con la hinchada.

