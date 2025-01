Efraín Juárez sorprendió a todos con su renuncia al cargo de entrenador de Atlético Nacional a solo días del inicio de la temporada. Mucho se habló sobre los motivos que llevaron a la renuncia del mexicano y ahora ha salido a dar un mensaje a la hinchada.

El pasado 14 de enero se dio a conocer que Efraín Juárez dejaba su cargo como entrenador de Atlético Nacional. Luego de ganar la Liga BetPlay Dimayor 2024-II y a Copa Colombia, se esperaba que el DT siguiera al mando del Verdolaga para este 2025.

Ahora, el mexicano ha reaparecido públicamente por su premiación en la gala de Acolfutpro y se pronunció sobre su salida repentina del equipo antioqueño. Juárez habló de su decisión ante Gol Caracol y aprovechó para enviar un mensaje a los fanáticos de Nacional.

Esto dijo Efraín Juárez

“La realidad es difícil soñar con estas cosas porque uno viene con la ilusión y con la humildad de trabajar, obviamente con los sueños y objetivos y hacer grandes cosas. Nunca se me pasó por la cabeza poder de estar aquí, tratando de recibir un premio como mejor entrenador, que a la postre no es mío, es meramente de los jugadores, que hacen que el trabajo de nosotros, los entrenadores, lo hagan más fácil o más difícil” dijo Efraín Juárez luego de recibir el galardón.

El entrenador valoró positivamente su paso por Nacional. “Solo positivas, un crecimiento personal y profesional que me ha llevado y me ha ayudado a estar donde estoy, y las negativas, me las guardó para mí, evaluarlas y tratar de mejorar. Y que esto sirva de aprendizaje para el futuro“.

Juárez se refirió a la oleada de mensajes de los jugadores luego de que se confirmara su salida. “Es que formamos eso, una familia, que a la postre conseguimos los objetivos que eran la Copa y la Liga y creo que eso queda marcado. Me parece a mí que los resultados siempre son importantes porque es parte del trabajo, pero lo mejor es el cariño y el sentimiento que te expresan los jugadores. En el momento que me despedí hubo muchas palabras de aliento, de que lo pensara bien, y ese es el mayor trabajo que uno puede tener o el premio al trabajo“.

Mensaje para los hinchas de Atlético Nacional

Efraín Juárez no dejó pasar la oportunidad para agradecer a la hinchada. “Agradecimiento puro y duro, no tengo nada más que decir a la afición. Una afición de la que recibí críticas, normal, yo también si fuera hincha de Nacional y traen a un entrenador de 36 años y sin ningún tipo de experiencia como primero, porque eso hay que recalcar; seis años de experiencia en el más alto nivel en Europa, aprendiendo en equipos importantes. Todo en la vida no es causalidad, entendiendo eso, lo comprendo porque me hubiera pasado lo mismo, pero creo que se dieron cuenta de que siempre fuimos honestos, humildes, venimos aquí a trabajar, a aportar y dejar lo mejor para el Nacional, que a la postre los dos títulos, ni les debo nada a Atlético Nacional y ellos, absolutamente nada tampoco“.