ATLÉTICO NACIONAL

El mensaje de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional y preocupa a los de Bucaramanga

La hinchada está de acuerdo en un solo nombre que parece imposible, pero que sería el sueño de muchos.

Por Jhobirson Molina

MEDELLÍN – COLOMBIA,13-09-2025: Javier Gandolfi,director técnico de Atlético Nacional y Leonel Alvarez del Bucaramanga durante partido fecha 11 entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.
© VizzorImage / Daniel Gallo / ContribuidorMEDELLÍN – COLOMBIA,13-09-2025: Javier Gandolfi,director técnico de Atlético Nacional y Leonel Alvarez del Bucaramanga durante partido fecha 11 entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional sigue buscando entrenador para lo que resta del semestre tras la salida de Javier Gandolfi, quien dejó de ser técnico tras los malos resultados y el error cometido en el partido anterior donde alineó a 4 extranjeros ante Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.

Si bien, han sido varios los nombres de entrenadores que han sonado para asumir el cargo del banquillo ‘verdolaga’, la hinchada está de acuerdo en un solo nombre que parece imposible, pero que sería el sueño de muchos, Leonel Álvarez, actual estratega de Atlético Bucaramanga, líder del campeonato.

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

El mensaje de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional y preocupa a los de Bucaramanga

Leonel Álvarez, ídolo de Atlético Nacional por lo conseguido como jugador, en especial por la primera Copa Libertadores, publicó una historia que se hizo viral en redes sociales y con la que los hinchas empezaron a especular con un posible regreso a la institución.

El técnico de Atlético Bucaramanga escribió su famosa frase: “listo papito, si es ya, es ya”. Esas palabras bastaron para que los hinchas empezaran a pedir al entrenador. Sin embargo, se conoció que no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte de los directivos de Atlético Nacional.

De llegar a darse un contacto entre las dos partes y un posible contrato, Leonel Álvarez tendría que terminar el campeonato desde la tribuna, pues el reglamento indica que si un técnico ya dirigió a un equipo del FPC en el mismo campeonato, no podrá hacerlo con otro club desde la cancha ni en los camerinos.

El ejemplo más cercano es el de Davi González, quien pasó de Millonarios al América de Cali. Por ahora, Atlético Nacional sigue sin entrenador oficial y espera solucionarlo entre esta y la otra semana, pues el calendario está apretado y los objetivos siguen vivos.

