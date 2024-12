El mensaje del DT Nacional a los jugadores de Tolima por la ventaja que les dio la Dimayor en la final

Tuvieron todo para aprovechar la ventaja que les dio la Dimayor, pero les faltó juego. Se jugó la final de ida de la Liga Colombiana II-2024 y luego del empate entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, el DT Efraín Juárez le envió un mensaje fuerte y claro a los jugadores del equipo ‘Pijao’.

Publicidad

Publicidad

¡A los hechos! Por lo apretado que estuvo el calendario en el segundo semestre del fútbol colombiano, la Dimayor decidió programar primero la final de la Copa Colombia antes que la definición de la Liga Colombiana. Ahí estuvo la ventaja que tuvo Tolima respecto a Nacional.

Para el final de ida, Atlético Nacional tuvo que jugar dos partidos en cuatro días y llegó con tan solo dos días de descanso. Por su parte, Deportes Tolima tuvo nueve días de descanso antes de enfrentar al equipo ‘Verdolaga’, recuperó a jugadores que tenían molestias físicas, pero no fue superior al rival. Eso lo iba a dejar en claro Efraín Juárez.

El entrenador mexicano rotó la nómina, tres jugadores titulares como Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos iniciaron en el banco de suplentes y, de no ser por la expulsión de Sebastián Guzmán, Nacional hubiera sacado un resultado más positivo que el 1-1. Juárez se sintió tan orgulloso del rendimiento de sus jugadores que dejó algo muy claro.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez le dejó algo muy claro a los jugadores de Tolima

Efraín Juárez y el escudo de Deportes Tolima. (Foto: Vizzor Image y archivo particular)

“Una final, un partido que lo habíamos planteado de una manera que salió al pie de la letra. Cambiamos un extremo por un volante, pero la realidad es que si hoy (18 de diciembre) no tenemos la expulsión hubiéramos salido con otro resultado. Aun así, ajustamos, el equipo se ve fuerte y sólido, parecía que éramos nosotros lo que descansamos no sé cuántos días, y la realidad es hoy me deja satisfecho. Pero sabemos que es el primer tiempo, ahora con nuestra gente cancha tenemos que ser pensantes, analizar y preparar un buen partido”, dijo el entrenador de Nacional en conferencia de prensa.

ver también El mensaje de Andrés Felipe Román a la hinchada de Atlético Nacional antes de la gran final

¿A cuántos títulos llegaría Nacional si le gana a Tolima la final del fútbol colombiano?

La final de vuelta de la Liga Colombiana II-2024 se jugará el próximo domingo 22 de diciembre a las 6:00 P.M. en el estadio Atanasio Girardot y si Atlético Nacional le gana a Deportes Tolima, el marcador global llega 1-1, llegará a 35 títulos. 18 estrellas (si le gana a Tolima) de la Liga Colombiana, 7 Copas Colombia y 3 Superligas, dos Copas Libertadores, 1 Recopa, 2 Copas Merconorte y 2 Interamericanas.

Publicidad

Publicidad