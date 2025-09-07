Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se midieron en el clásico antioqueño por la jornada 10 de la Liga Colombiana, en lo que fue un compromiso lleno de emociones, mostrando un buen fútbol por parte de los dos equipos, razón por la que muchos lamentaron lo sucedido por parte de un fanático del ‘poderoso’.

Cuando el partido se encontraba muy animado e igualado a dos tantos, en un cobro de tiro de esquina, el extremo Marlos Moreno fue a cobrar un tiro de esquina para el equipo ‘verdolaga’, fue allí en donde los hinchas del DIM en ese sector de la tribuna norte empezaron a lanzar objetor, mientras que el portero Washington Aguerre pedía calma.

Lastimosamente, los fanáticos del Medellín continuaron lanzándole cosas a Moreno y uno de ellos le pegó con una moneda al futbolista de Nacional, el cual cayó al césped ante el impacto, por lo que el compromiso tuvo que ser detenido por parte del árbitro central, para que el futbolista tuviera que ser atendido por el cuerpo médico.

Publicidad

Publicidad

ver también Efraín Juárez desenmascaró a los directivos de Atlético Nacional y contó la verdad de su salida

Minutos después, el partido fue reanudado, Marlos pudo continuar disputando el juego y por fortuna la situación no pasó a mayores, pero el árbitro sí dejó una aviso a los futbolistas y afición del ‘poderoso de la montaña’ por su comportamiento.

Marlos Moreno de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

¿Será sancionado el DIM por ataque a Marlos Moreno?

El árbitro Andrés Rojas recogió algunos de los elementos con los que fue atacado Marlos Moreno, incluida la moneda que golpeó al futbolista, razón por la que seguramente reportará lo sucedido al comité disciplinario de la Dimayor lo acontecido, es por esto que posiblemente el DIM pueda recibir una sanción por la actitud de algunos de sus hinchas, la cual podría ir desde una multa económica hasta cierre de la tribuna para algunos partidos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder