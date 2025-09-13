Atlético Nacional recibió a Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Colombiana, compromiso que se desarrolló en el estadio Atanasio Girardot, escenario al que asistieron de manera masiva los hinchas del equipo antioqueño, los cuales presenciaron un juego con varias acciones emotivas y un penal errado.

El juego lo inició ganando el cuadro ‘Leopardo’ de Carlos Henao con un potente remate de cabeza después de un cobro de tiro de esquina. El mismo futbolista fue protagonista de una acción en el área, en donde le cometió una falta a Alfredo Morelos, jugada que el árbitro determinó como infracción para penal.

A pesar de los reclamos de los futbolistas del Bucaramanga, debido a que no fue clara la falta, el juez Luis Matorel se mantuvo en que era infracción y el VAR no intervino, por lo que del remate se encargó el propio Morelos, quien antes del cobro fue saludado por Aldair Quintana, con lo que buscó intimidarlo.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo que se sabe del fichaje de figura de Colombia a Atlético Nacional

Pues finalmente, Alfredo quiso asegurar el remate con potencia, pero mala ubicación, por lo que Quintana le adivinó el lugar y terminó atajando el penal, acierto que festejaron sus compañeros, demostrando una vez más que es uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano, siendo los penaltis uno de sus principales fuertes.

Alfredo Morelos de Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga. Foto: VizzorImage /Daniel Gallo.

¿Cuándo fue el último penal que falló Atlético Nacional?

Y es que los penales no han favorecido a Atlético Nacional últimamente, debido a que además del remate errado por Alfredo Morelos, el cuadro ‘verdolaga’ también tiene como mal recuerdo lo sucedido con São Paulo en la Copa Libertadores, en donde quedó eliminado desde la tanda de los penales, por los fallos de Mateus Uribe y Marino Hinestroza.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder