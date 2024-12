Además, llama la atención la fotografía que publicó, pues aparecen los fantasmas de la B, una particular ofensa contra América de Cali, pues pasó de disputar finales de Copa Libertadores a estar cinco años en la segunda división. Desde Europa y desde la mejor liga del mundo, Daniel Muñoz no le pierde la mirada al gigante paisa.

‘El Sureño’, a su mejor estilo y luego de estar en el once ideal de la fecha 15 de la Premier League gracias al gol que le marcó al Manchester City y su despliegue ofensivo, publicó en Instagram y mandó un mensaje de apoyo para Nacional y recordó uno de los peores momentos de la historia de América de Cali.

Está en la mejor liga del mundo y en lista de los mejores laterales / extremos del planeta. Eso no es impedimento para que Daniel Muñoz saque todo su furor por Atlético Nacional y además le mande un doloroso recuerdo al eterno rival del club verdolaga en su historia, América de Cali. Como un hincha más, aprovechó las redes sociales.

