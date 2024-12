El presidente de Nacional habló del nuevo estadio del club y sorprendió con su respuesta

“Es un tema que se ha hablado bastante. En lo personal, Me encanta la idea. Falta mucho tiempo para poder hacerlo. Los grandes equipos del mundo lo tienen y creemos que Nacional es un grande en ese sentido y debe tenerlo. Haremos las evaluaciones y miraremos si podemos hacerlo. Hoy, no podemos, pero hay una gran oportunidad allí. Además, por lo que ha pasado, de tener que ir a buscar estadios para jugar. Se hace relevante pensar en un escenario deportivo. En mis responsabilidades, es algo que quiero profundizar y aprender un poco más. Es algo que ya se viene pensando en administraciones anteriores. Los presidentes también piensan en ese desarrollo”, dijo Sebastián Arango en Win Sports.

🟢⚽”Queremos seguir contando con Morelos, no es una operación sencilla, pero esperamos lograrlo. Marino tiene contrato hasta el otro año y buscaremos la forma de que pueda estar un periodo prolongado con nosotros” Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. #ASCENSOxWIN

Precisamente, tas obtener el cupo a la final, el presidente de Nacional se refirió al nuevo estadio del club y sus palabras no dejan de sorprender a más de uno. Los hinchas no ven con malos ojos esta posibilidad, más allá de que el Atanasio Girardot es la casa del equipo verde a lo largo de su historia.

