La primera victoria de Nacional en la Liga I-2025 fue ante Once Caldas, al que goleó 4-0 en el Atanasio Girardot, con goles de Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y doblete de Joan Castro. Ya avisaba, apenas en la primera fecha, que este semestre también va por todo.

Se agrega su actividad en la Liga Colombiana , donde parece que no tiene rival hasta el momento. El equipo verde suma 9 puntos de 9 posibles en las primeras tres fechas disputadas del torneo. Atlético Nacional registra victorias contra Once Caldas, La Equidad y Deportivo Pereira. Todo esto tiene un detalle adicional, y es que los tres juegos tuvieron ‘lleno total’, dos veces en Medellín y una en El Campín de Bogotá. Se permite otra etiqueta: ‘Superhinchada’.

