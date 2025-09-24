Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador y en las últimas horas surgió una noticia que genera expectativa entre la hinchada ‘verdolaga’. Este sábado juegan el Superclásico de Colombia ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y es el momento que no tienen un técnico en propiedad.

Son varios nombres los que han sonado, técnicos en carpeta de la dirigencia que han rechazado diferentes ofertas, sin embargo, en medio de la búsqueda, encontraron el nombre de un entrenador que para muchos podría ser una buena opción para el momento que vive el club.

ver también Atlético Nacional ya le puso el ojo a un reconocido técnico de la Liga BetPlay

El técnico elegido por Atlético Nacional dará su respuesta en 48 horas

Según pudo conocer Bolavip, el club antioqueño se habría reunido con Alexander “Cacique” Medina, técnico uruguayo con experiencia en el fútbol argentino y europeo.

Publicidad

Publicidad

El estratega, que ha pasado por equipos como Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield y recientemente por el fútbol español, es una de las primeras opciones que ahora maneja Atlético Nacional para afrontar lo que resta del campeonato, donde todavía están en el grupo de los ocho.

CORDOBA, ARGENTINA – Alexander Medina, Foto de Marcos Brindicci/Getty Images)

Según la información que indagó Bolavip, el “Cacique” Medina pidió 48 horas para dar una respuesta oficial a la propuesta del equipo antioqueño. El plazo se cumpliría en los próximos días, donde se publicaría una decisión por parte de Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

La dirigencia de Nacional se mantiene a la expectativa, mientras que la hinchada pierde la paciencia y sigue con incertidumbre pensando en lo que viene de cara a las finales del Fútbol Colombiano.