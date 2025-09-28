El técnico que estuvo en el Atanasio contra Millonarios y estaría cerca de firmar con Nacional

Nadie lo veía venir y apareció en el palco del Atanasio Girardot con algunos allegados, lo que aumenta los rumores de una posible firma. Mientras Atlético Nacional le ganaba a Millonarios en Medellín, las miradas también se las robó el entrenador, uno de los más cotizados en Sudamérica.

Atlético Nacional hizo lo que debía hacer ante Millonarios y se quitó la mala racha de no poder ganar por ocho años ante su eterno rival en Colombia en el Atanasio Girardot de Medellín. Pasaron muchos técnicos y jugadores, hasta que se logró el triunfo, que cae en un momento clave para avanzar en la tabla.

Con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, Nacional ganó 2-0 y suma tres puntos importantes en la búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares. Un juego donde el club verde dominó y tuvo varios puntos altos. Alfredo Morelos también fue una de las figuras en los 90 minutos y el canterano Juan Manuel Rengifo sigue sorprendiendo a la hinchada.

En medio de la victoria de Nacional, Win Sports logró enfocar al técnico Juan Carlos Osorio en el palco del Atanasio Girardot. El entrenador es un hombre de la casa verde y está en lo más profundo de la historia, pues fue tricampeón en el fútbol colombiano, fue finalista en la Copa Sudamericana y dejó un proceso bastante consolidado que llevó al gigante antioqueño a su segunda Copa Libertadores (2016) y un proceso deportivo ejemplo en el FPC y en la región.

¿Juan Carlos Osorio vuelve a Atlético Nacional?

Sería su tercer ciclo al mando de Atlético Nacional. En su segundo episodio no le fue bien y tuvo que salir por malos resultados y ahora muchos hinchas desean verlo en una tercera parte. Las imágenes desde el palco del Atanasio lo dejan ver muy concentrado mirando el superclásico.

Cabe recordar que Osorio sonó en la semana para ser nuevo técnico de la Selección Venezuela, luego del fracaso de Batista que los dejó totalmente eliminados y sin posibilidad de repechaje. Asimismo, se había dicho que Juan Carlos estaba en una lista de candidatos en la Selección de China. Ahora, fue visto en Medellín, en semanas cruciales en la búsqueda del DT verdolaga.