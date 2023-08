Atlético Nacional no pasa por su mejor momento a nivel dirigencial y pese a los resultados de este semestre donde se encuentra liderando todas las tablas de posiciones, la hinchada no se encuentra feliz con algunas decisiones de los directivos y lo han hecho saber en los partidos de local donde no han acompañado de gran manera.

El jueves, durante el partido de la séptima fecha de la Liga Colombiana 2023-II donde enfrentó al Deportivo Pasto, se dieron varias situaciones que dieron de qué hablar en redes sociales. Una fue la baja asistencia en la que se argumenta la molestia de la hinchada y la forma de protestar.

La otra fue la fuerte silbatina a Cristian Zapata, quien ha sido altamente criticado desde aquella final perdida ante Millonarios en El Campín donde erró uno de los penales de la tanda definitiva. Algunos errores individuales este semestre se sumaron al enojo de los aficionados que asistieron al Atanasio Girardot.

(VIDEO) ASÍ FUE LA SILBATINA A ZAPATA POR PARTE DE LA HINCHADA