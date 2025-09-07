“Es criminal”: hinchas de Nacional piden la salida inmediata de un jugador tras el clásico

Se jugó una nueva edición del clásico paisa, en lo que fue un emocionante juego para todos los asistentes y espectadores. Medellín y Atlético Nacional salvaron la fecha de clásicos con un partidazo, de alto nivel, lejos de los bostezos de capitalino y caleño. Independiente del resultado, los hinchas verdolagas terminaron muy molestos con uno de sus jugadores y pidieron su salida.

El primer tiempo del juego entre los equipos paisas fue a puro gol. Abrió el marcador el DIM con un gol de Brayan León, quien aprovechó un rebote del arquero Harlen Castillo. Luego, lo daría vuelta Nacional con un doblete de Facundo Batista. A los 7 minutos, el delantero se pudo dar la vuelta en el área y venció al arquero, y luego aprovechó un penalti a favor para romper el arco.

Sin embargo, nuevamente León iba a aprovechar un error del arquero Castillo, quien dudó en salir por un balón que iba en su dirección. En la duda, le quedó el balón al jugador del DIM que puso el 2-2 con la portería a disposición. Y fue ahí cuando los hinchas de Atlético Nacional explotaron en las redes sociales en contra del jugador.

Los hinchas de Atlético Nacional piden la salida de ‘Chipi Chipi’ Castillo del equipo

“Qué porterito Chipi Chipi, qué se hagan cargo los burros que lo piden sobre la leyenda David Ospina”, “Lo de Chipi Chipi es criminal, no puede seguir en el arco“, “No más ‘Chipi Chipi’ Castillo. Muy bonitas sus alabanzas, pero NO MÁS. NO te pueden pesar las manos en los partidos de peso”, fueron algunas de los mensajes que se vieron en la red X.

De hecho, para el segundo tiempo del clásico se pedía el ingreso de Luis Marquines, tercer portero del club y juvenil. De hecho, ‘Chipi Chipi’ fue reprendido por el técnico Javier Gandolfi en pleno partido, por no hacerle caso en una indicación. En las próximas horas se esperan noticias sobre el futuro del portero en el club.

