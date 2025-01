Marino Hinestroza es, sin duda, una de las piezas más importantes con las que jugó Atlético Nacional para quedarse con el doble campeonato en 2024. Con el objetivo de mantenerse en lo alto del fútbol colombiano y dar una buena presentación en la Copa Libertadores, la hinchada pide a gritos la renovación del joven extremo.

Esa gestión no ha sido posible teniendo en cuenta que los derechos le pertenecen al Columbus Crew de la MLS. Pese a que el club Verdolaga ha hecho esfuerzos para poder conservarlo, la negociación no ha sido posible.

Pese a que el equipo paisa no ha oficializado la continuidad de Marino Hinestroza, el joven futbolista dio luces sobre su futuro e ilusiona a la hinchada.

De acuerdo con declaraciones citadas por el medio Antena 2, el delantero aseguró que recibió una noticia respecto a Atlético Nacional, que lo hizo muy feliz, pero de la que no puede entregar mayor detalle.

“La verdad me acabaron de llamar y gracias a Dios fue la mejor noticia hasta ahorita. Es la mejor noticia que me han dado de Nacional este año. Estoy muy contento. No puedo dar más detalles”, dijo Hinestroza.