Atlético Nacional se midió ante Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Colombiana, compromiso que fue muy emotivo, con juego fuerte por todos los jugadores, por lo que fue un partido movido y con emociones, pero que finalmente terminó con triunfo para el equipo santandereano por 0-1.

El equipo que tomó ventaja en el marcador fue el ‘Leopardo’ por medio de su defensor Carlos Henao, futbolista que ganó con un potente cabezazo después de un cobro de tiro de esquina, acción por la que los hinchas cuestionaron a varios futbolistas por no despejar, uno de ellos fue el portero David Ospina, quien no salió a cortar el centro.

Precisamente por algunas acciones en las que David no se ha destacado en algunos partidos, es que muchos fanáticos han empezado a cuestionar al histórico golero, especialmente porque no aparece en los momentos claves para salvar al equipo, lo que ha llevado a un sector de la fanaticada a que no siga siendo el guardameta titular del ‘verde’.

Publicidad

Publicidad

ver también El penal que Aldair Quintana le tapó a Alfredo Morelos de Atlético Nacional

“Además del error defensivo, a Ospina le pesa el cuerpo. Es un jubilado más”, fue un comentario de un hincha de Nacional contra David por el gol del Bucaramanga, mientras que otro dijo, “desde que esté Ospina en el arco, un golsito mínimo nos comemos”, en un claro inconformismo con el guardameta.

David Ospina de Atlético Nacional ante Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage /Daniel Gallo.

¿Qué otros arqueros tiene Atlético Nacional?

Además de Ospina, Nacional tiene como alternativas en la portería a Harlen Castillo, quien ha sido el golero que ha atajado cuando David no ha atajado, ya sea porque ha estado lesionado o por situaciones de la Selección Colombia, pero sus actuaciones no han sido las mejores. El tercer arquero es el juvenil Luis Marquinez.

Publicidad

Publicidad

Foto: X.