Atlético Nacional fue superior a América de Cali en el clásico por la jornada 8 de la Liga Colombiana, pero no pudo quedarse con la victoria y se terminó llevando un empate del estadio Pascual Guerrero, en lo que fue un compromiso de un bajo rendimiento por parte de los dos equipos, siendo el ‘verde’ el que más trató quedarse con los tres puntos.

A pesar de que el ‘verdolaga’ se encuentra en zona de clasificación a los cuadrangulares, muchos hinchas siguen expresando su malestar con el entrenador Javier Gandolfi y esperan su salida, la cual de momento no se va a dar, debido a que la dirigencia del club se la sigue jugando por él y respaldan su continuidad.

Después del final del partido, Gandolfi habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí sorprendió con sus declaraciones, asegurando que no fue un partido vistoso y de buen fútbol, esto ante lo lastimado que llegaron ambos equipos por las eliminaciones en las competencias internacionales.

“Fue un partido difícil de jugar porque ambos equipos llegaron golpeados y eso se vivió. En el primer tiempo tuvimos más espacio que en el segundo. Se necesitaba mucha movilidad y estar nítido ante un rival que estaban esperando el error nuestro. No fue tan vistoso, pero veníamos con secuelas importantes”, dijo el DT del ‘verde’.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Paulina Betancur.

Nacional sigue sumando en la tabla

Atlético Nacional llegó a 13 puntos en el campeonato y es sexto en la tabla: “Esperábamos más y gran parte del primer tiempo atacamos más. El rival nos quitó espacios, pero después no fue vistoso, aunque sí bien pensado… Seguimos sumando y el equipo está en ese momento sacando el partido de São Paulo que lo perdimos por penales, no conocemos la derrota y es gracias a la entrega que tienen los jugadores”.

