“Esquizofrenia”, grave denuncia que rodea al técnico que está cerca de ser oficializado en Nacional

Atlético Nacional y la expectativa en el fútbol colombiano luego de la destitución del técnico argentino Javier Gandolfi y el nombramiento interino de Diego Arias. El club verdolaga le comunicó al DT que no seguirá luego de la derrota ante el Bucaramanga, donde se cometió el grave error de dejar a cuatro extranjeros en la cancha. La caída fue por 1-0, pero será 3-0 en el escritorio. Esto desató la ira definitiva de los directivos y ya lo dejaron libre.

El gigante antioqueño ya trabaja en su nuevo director técnico y ante la lluvia de candidatos, se conoció que preferiblemente sería extranjero. Será fundamental dar en el blanco con el entrenador ideal, para que levante la curva de rendimiento y Atlético Nacional pueda pelear por los títulos. El antecedente más cercano lo tiene Efraín Juárez, quien reemplazó a Pablo Repetto en el 2024 y pudo ganar la Liga y la Copa.

Ya se alista la recta final del año con las fases finales de la Copa Colombia y la clasificación a los cuadrangulares. Ambos frentes son objetivos principales, luego de la dolorosa derrota en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Sao Paulo de Brasil. Gandolfi tuvo que ser retirado tras no dar confianza en su estructura de juego y se cree que ya estaba cediendo terreno en la Liga, pues está a un punto del octavo lugar.

Entre los nombres que más fuerza han tomado en las últimas horas aparecen tres con estilos diferentes y que generan opiniones divididas en la hinchada, Juan Carlos Osorio, Jorge ‘Polilla’ Da Silva y Walter Ribonetto. Cada uno llama la atención en muchos fanáticos, pero lo cierto es que se filtró un nuevo nombre y toma fuerza para llegar a Medellín en próximos días. Tiene serios escándalos en Sudamérica.

En Chile tildaron de “esquizofrénico” al que sería nuevo DT de Nacional

El periodista Felipe Sierra aseguró que hay acuerdo verbal con un DT argentino de 50 años de edad, para que se haga cargo de Atlético Nacional. Por otra parte, Juan David Londoño, fuente cercana al club verde, dijo que estará viajando a la capital de Antioquia en el transcurso de la semana. El primero en informar el interés por este DT fue Mariano Olsen.

Pablo Guede, técnico argentino. GETTY

Pablo Guede sería el elegido, un técnico de amplia trayectoria y fue delantero en sus épocas como jugador. Su carrera como DT la comenzó en el fútbol español y luego pasó a Nueva Chicago de las categorías inferiores en Argentina. La mejor época fue con Colo Colo, donde ganó la Copa Chile 2016, el Torneo de Transición de 2017 y la Supercopa en 2018. Recientemente, estuvo en Puebla de México, donde salió en agosto pasado.

Los ojos se colocan en Chile, país en el que no lo quieren ni ver y salió en medio de escándalos. En el fútbol chileno también estuvo en el Palestino, donde tuvo un serio inconveniente con el jugador Felipe Muñoz, quien lo tildó de esquizofrénico.

“Yo al menos no estoy dispuesto a ese trato. Trabajar con gente que roza la esquizofrenia con la paranoia. Con esos rasgos no se me hace agradable trabajar y cuando no estoy grato en un lugar es mejor dar un paso al costado, es lo más honesto”, dijo Núñez en abril del 2016 en unas declaraciones recogidas por EMOL, donde habló de los malos tratos de Guede.

“Tomé la decisión de renunciar teniendo contrato vigente. Sabía que iba a terminar mal, ¿Qué sacaba yo seguir trabajando con una persona donde iba a reaccionar mal y me iba a tener que ir por agredirlo? Preferí hacer lo menos malo”, agregó el jugador chileno.

En México, también dirigió al Tijuana, Morelia y Necaxa. Estuvo por el Al Ahli de Arabia Saudita, Málaga en la B de España y Argentinos Juniors y San Lorenzo de Argentina. Ha dirigido más de 450 partidos como DT. Llegaría su momento en Atlético Nacional.

