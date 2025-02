Teófilo Gutiérrez fue presentado como la gran incorporación del Junior de Barranquilla, contratación que tiene muy felices a sus hinchas, los cuales esperan que con la llegada de su ídolo, el equipo tenga una mejora en su rendimiento futbolístico y puedan ir por el título de la Liga Colombiana I-2025, en donde tienen rivales muy difíciles.

Uno de los grandes candidatos a quedarse con el título es Atlético Nacional, equipo que tiene una de las mejores plantillas del fútbol colombiano, es el vigente campeón, varios de sus jugadores pasan por una gran actualidad y está mostrando un buen nivel, por lo que para muchos es el rival a vencer.

‘El Perfume’ ha dejado algunas declaraciones resonantes desde su llegada al Junior, como en las que aseguró que “los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Ya lo he sido y sin duda sigo siendo el mejor, y se lo demuestro al que sea. Las estadísticas no mienten. Ser rey de América no te dice nada, pero si lo llevas en tu palmarés”.

Pues ‘Teo’ se refirió a Atlético Nacional, del que aseguró que es un gran equipo que pasa por un gran presente, consiguió una estabilidad, pero también aseguró que es el club al que más le gusta hacerle goles, palabras ‘picantes’ con la que empieza a generar controversia, algo muy común en Gutiérrez.

Foto: Junior.

Las palabras de Teo

“Tiene un equipazo (Nacional) y una estabilidad… Es al rival al que más me encanta hacerle goles o ganarle”, dijo Teófilo en una entrevista para el programa ‘F90’ del canal ESPN, por lo que cuando el ‘verdolaga’ reciba en el Atanasio Girardot al Junior en la fecha 20, será un duelo especial para el delantero atlanticense.

