Paulo Autuori ha sido resistido por una parte de la hinchada desde que se dio su llegada a Atlético Nacional, pero debido a la derrota en la final de la Liga Colombiana ante Millonarios y el flojo rendimiento que ha mostrado el equipo, los cuestionamientos han aumentado y algunos han pedido que se dé su salida.

En las últimas horas, se conoció que la dirigencia del cuadro ‘verdolaga’ se reunió con Autori para hablar de lo ocurrido y lo que vendrá para el segundo semestre, en donde la decisión del club fue la de darle un total respaldo al entrenador brasileño, con la idea de que se pueda seguir sacando futbolistas de la cantera.

Sobre los detalles del encuentro reveló detalles el periodista Carlos Antonio Vélez, quien indicó que solamente habría una manera para que Autuori se fuera de Nacional, que sería que él no quisiera continuar, algo que de momento no parecería darse, a menos de que ahora que se irá a Brasil a descansar unos días, decida no regresar.

“En la junta llegaron a la conclusión que a Autuori hay que dejarlo, a no ser que se levante y le dé un ataque de sinceridad y se diga ¿qué voy a hacer en Medellín? Y el viejo se aburra y se quede en Brasil”, contó Carlos Antonio en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2.