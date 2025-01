Esto dijo Efraín Juárez de Alberto Gamero luego de que Nacional lo descartara como su reemplazo

Era una de las voces más esperadas en la actualidad del fútbol colombiano y ya rompió el silencio. ¡Y de qué forma! Luego de presentar la renuncia como entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez contó toda su versión de lo sucedido y hasta se dio el lujo de hablar de Alberto Gamero luego de que lo descartaran como su reemplazo.

A pesar de haber ganado la Copa Colombia y la Liga Colombiana en un poco más de cuatro meses, Juárez presentó la renuncia el martes 14 de enero y, como Gamero también había hecho lo mismo en Millonarios el 31 de diciembre de 2024, se llegó a nombrar al exentrenador del equipo ‘Embajador’ como posible reemplazante del DT mexicano.

¿Qué pasó? Mientras que continuaba la espera para conocer la verdadera razón de la salida de Efraín Juárez, el periodista Mauricio Agudelo, del canal Win Sports, informó que Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, le dijo que ni Alberto Gamero, ni Leonel Álvarez eran opciones para reemplazar al entrenador mexicano. El DT argentino Javier Gandolfi fue el elegido.

Luego de que Nacional descartara a Gamero como nuevo entrenador, llegó la hora de que Juárez rompiera el silencio y en el programa ‘Equipo F’, de ESPN, no solo contó que su renuncia fue porque los directivos ‘verdolagas’ no lo tuvieron en cuenta en la contratación de los refuerzos y solo le avisaron cuando ya estaban confirmados, el DT también se acordó del exentrenador de Millonarios.

Juárez se acordó de Gamero después de su salida de Atlético Nacional

Efraín Juárez y Alberto Gamero. (Foto: Vizzor Image)

Durante la entrevista que le hicieron en el programa ‘Equipo F’, un usuario de X le preguntó a Efraín Juárez por el rival más difícil que enfrentó en la Liga Colombiana y en ese momento se acordó de Alberto Gamero. “El rival más complicado, la realidad es que creo que fuimos nosotros mismos, convencer de que éramos capaces. Después tienes a la gran mayoría de equipos que tienen gente de mucha jerarquía, individualidades importantes que te hacen así y te la meten al ángulo y técnicos de mucho recorrido. Hoy (20 de enero) me encontré con el profe Luis Fernando Suárez que me enfrenté cuando estaba en Honduras como jugador con México en Eliminatorias, tienes a Gamero y no quiero decir específicamente muchos nombres porque sería una falta de respeto”, dijo el exDT de Nacional.

Así fue la conversación de Efraín Juárez con Nacional antes de renunciar

Juárez reveló que un día antes de renunciar en Atlético Nacional tuvo una charla bastante dura con los jugadores sobre las demandas y exigencias que venían por la Liga Colombiana I-2025 y la Copa Libertadores 2025, así que le pidió a los directivos que le avisaran antes de concretar un nuevo refuerzo. Esto no pasó con la llegada de Matheus Uribe y sucedió lo inevitable. “Es un tipo (Uribe) que todo el mundo conoce la jerarquía, como no lo voy a querer en mi equipo. Olvídate, ni que seamos tontos, entendiendo eso son las formas. Es decir, que se presente mañana, déjame hablar con club. No fue exactamente eso, pero fueron detalles así y me dijeron: ‘No se puede hacer nada más’, y les dije pues no puedo hacer nada más aquí“, le confesó el entrenador mexicano a ESPN Colombia.

